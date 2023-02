Piden justicia por el joven baleado en Jardín América

jueves 02 de febrero de 2023 | 6:05hs.

A dos semanas de la muerte del joven Jorge Andrés Gall (19), quien falleció en el hospital Ramón Madariaga de la capital provincial a causa de un disparo en el abdomen que recibió durante un confuso episodio ocurrido en la madrugada de Navidad en el barrio Nuevo de Jardín América, ayer familiares y amigos de la víctima decidieron salir a las calles para reclamar Justicia y cárcel para los responsables del homicidio.

Tanto José Gall como su esposa Elena Martínez, padres del joven, como Karen Vergara, novia del chico, encabezaron una marcha pacífica durante la mañana de ayer por las calles de la localidad y a la que asistieron un importante número de vecinos y allegados a Andrés.

El punto de salida fue la casa del chico, ubicada sobre avenida Nahuel Huapi y calle Salto Tabay. Desde allí, marcharon hasta el edificio del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, en donde los padres consultaron con autoridades del Juzgado y la fiscalía sobre cómo está el expediente en la actualidad.

“Fuimos al juzgado pero el juez no estaba, nos recibió un secretario, luego hablamos con el fiscal y nos dijo que hoy (por ayer) iba a empezar a ver el expediente”, relató a las afueras del edificio judicial José Gall.

Precisamente la pareja del muchacho acotó: “El fiscal dijo que recientemente entró nuevamente a trabajar, que recibió el expediente bien temprano y que iba a llamar al implicado que le soltaron hace unas semanas para una nueva indagatoria. Y mencionó que también lo iban a volver a detener”.

La familia Gall no descarta hacer otra marcha en las próximas semanas.

Esto último en relación a uno de los dos implicados que tiene el caso, Luis D. (49) y que semanas atrás mientras la víctima seguía con vida había sido liberado por la Justicia.

En tanto que Diego C. (32) es quien continúa tras las rejas como sospechoso en la investigación.

A su vez, la muchacha comentó que desde la fiscalía adelantaron que iban a ordenar la captura de los demás implicados en el incidente que le costó la vida a Andrés.

Por su parte, la madre del fallecido, también se refirió al caso: “Es hora de que los que participaron del crimen de mi hijo están presos, porque todos los que son cómplices de un atentado deben pagar por lo que hicieron y los que son testigos de lo sucedido también van a ser citados a indagatoria”.

Incluso contó que hay vecinos que observaron lo acontecido con su hijo durante la madrugada de la Navidad pasada y que serán nuevamente citados a declarar ya que en primera instancia no lo hicieron.

Evalúan otra marcha

Los entrevistados coincidieron en que van a esperar un tiempo prudencial para ver cómo avanza el expediente, aunque remarcaron que si no obtienen respuestas o novedades en la pesquisa no descartan realizar una nueva marcha por la ciudad.

Al respecto, José Gall afirmó: “Obviamente que esto va a continuar, no se queda todo acá, vamos a esperar que respuestas obtenemos y si no hay algo nuevo otra vez vamos a salir para marchar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras hay gente que tiene que estar en la cárcel y siguen libre”.

Karen cerró la entrevista confesando que aún no cae de lo que pasó y expresó que “desearía que todo sea un sueño”.



Fue a ayudar a un amigo y terminó baleado

Andrés Gall (19) falleció el 18 de enero, en horas de la noche, tras haber recibido un disparo el pasado 25 de diciembre del 2022 en medio de un intento de auxiliar a un amigo que tenía problemas con un grupo de vecinos.

El joven recibió un disparo de escopeta en el abdomen y lo tenía luchando por sobrevivir en una cama del sector terapia intensiva del hospital Ramón Madariaga de la capital provincial, donde finalmente encontró la muerte. En medio de esa recuperación padeció un fuerte cuadro de neumonía que también complicó su salud.

En tanto que el ataque se produjo cerca de las 0.30, a unas tres cuadras de la casa del joven y por este hecho la Policía detuvo cuatro días después a dos presuntos implicados en el ataque: Luis D. (49) y Diego C. (32).

Ambos fueron atrapados durante un operativo en barrio Nuevo de Jardín América, mismo vecindario donde ocurrió la agresión, aunque para la familia de la víctima aún restan ser arrestados más involucrados, todos ellos familiares de los dos detenidos.

No obstante, el 13 de enero, Luis D. de 49 años, recuperó la libertad bajo caución juratoria quedando como único detenido Diego C. de 32.