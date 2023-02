Alberto llamó a “redistribuir la riqueza al resto del país”

jueves 02 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que la Argentina “se dice federal pero no actúa como tal” porque “concentra mucha riqueza en el centro” del territorio, llamó a distribuir esos beneficios en el resto del país y propuso “una utopía de la igualdad”, durante un acto en el Impenetrable chaqueño.

“El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido”, aseguró Fernández al inaugurar en Chaco un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), recorrer las obras de un acueducto y entregar viviendas en la localidad de Fuerte Esperanza.

En ese sentido, señaló que “tenemos un país que se dice federal pero no actúa como tal”, sino que “es un país que concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, necesitamos distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país”.

“Yo no me quedo en paz viendo tanta opulencia en una ciudad y viendo tantas necesidades en miles de kilómetros cuadrados de Argentina. No me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al gobierno dije ’quiero gobernar con los 24 gobernadores para poner de pie a nuestra patria’”, subrayó Fernández.

Asimismo, llamó a “cumplir la utopía de la igualdad” para que Argentina sea “un país de oportunidades por igual”.

“Les propongo que ahora nos pongamos en la cabeza cumplir la utopía de la igualdad. Porque Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada. Puede ser un país que de oportunidades por igual”, remarcó el mandatario, aseverando que “el país no es un concepto”.