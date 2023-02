Las ventas de verduras bajaron hasta 40% en el Mercado Central

jueves 02 de febrero de 2023 | 3:00hs.

El suelo seco viene afectando al sector productivo desde hace años. Aunque la situación el año pasado mejoró, todavía los niveles de precipitaciones están por debajo de lo normal. Es decir, la tierra aún continúa seca y mucha de la producción que hay en la provincia se echa a perder o no sale en condiciones para ser vendida.

Así lo aseguran los productores que vienen afrontando este período, rogando por lluvias que les ayude a tener mejores cosechas. Hasta el momento las hortalizas continúan siendo las más afectadas, algo que no sucede con las frutas de estación porque son muy pocas las que se producen en la provincia. Incluso, estas últimas mantienen ventas normales. Sin embargo, la batata, la mandioca y el zapallo tienen sobreproducción, pocas ventas y variada oferta.

El presidente de la Cámara de Colonos del Mercado Central, Marcelo Guerrero, sostuvo que existe una baja del 40% en cuanto a ventas. Manifestó que las razones se deben a las vacaciones debido a que los clientes del Mercado no están frecuentando el espacio; y por la sequía que no permite que los colonos puedan producir como corresponde, registren pérdidas y una producción menor a la normal.

Hortalizas

Marcelo Guerrero aseguró que la seca los impacta en un 40% por debajo de los ingresos que solían tener en temporada común. Indicó que “los motivos son la poca concurrencia de clientes y los efectos de las pocas precipitaciones”. Los comitentes del Mercado Central son minimercados, verdulerías, entre otros revendedores de frutas y verduras.

Mencionó que aquellos productores que no cuentan con el material suficiente para paliar con la seca, son los más afectados.

“No hay agua en los tajamares ni en los arroyos. El que no tiene la logística de un equipo de riego o un invernadero la está pasando mal. Las lluvias siguen sin caer y es lo que más se necesita”, expresó.

Posteriormente, explicó que todas las verduras de hoja como lechuga, rúcula, achicoria, cebollita de verdeo, perejil, acelga se produce en un 50% menos. Sostuvo que “la demanda de estos productos es igual que siempre, pero que la oferta es escasa por la poca producción que existe debido al suelo seco”. En cuanto a precios, afirmó que la docena de mazos de lechuga o rúcula cuesta $800.

Por otra parte, Oscar Núñez, presidente de la Cámara de Operadores del Mercado Central, lamentó la situación en cuanto a la baja en venta por las verduras. También, adjudicó a la economía actual que atraviesa el país. Reflexionó que son dos los atenuantes por los cuales el sector está sufriendo desde hace semanas una fuerte caída en las ventas.

“Hay pérdidas porque lo que no sale en el momento, no queda en condiciones para venderlo luego. Las altas temperaturas no permiten que duren mucho, lamentablemente se tira”, explicó.

Señaló que son en su mayoría todas las frutas y verduras que se ven perjudicadas por el calor. Posteriormente, dijo que la banana y la manzana también son frutas que salen mucho, pero que no son de producción autóctona.

Mucha oferta; poca demanda

Al contrario, Marcelo Guerrero dijo que “no sucede lo mismo con las verduras de temporada como la mandioca, el zapallo y la batata debido a que abundan y existe poco consumo. “Hay variedad en la oferta, pero no tanta demanda y su precio es más económico porque casi no se vende”, expresó.

Indicó que es plena temporada de cosecha y producción de estas verduras, que se venden entre $2.500 y $3.000 la bolsa de trece kilos de mandioca y $2.000 los 18 kilos de batata.

Por otra parte, recordó que estos productos se vendieron a buen precio en el principio de la cosecha y previo a las fiestas de fin de año. “En este caso, la venta también bajó un 40% por el exceso de producción”, aseveró.

Cabe mencionar, que la Cámara de Colonos del Mercado Central nuclea a 50 productores de diversas localidades de Misiones. En tanto, Guerrero hizo hincapié nuevamente en que la merma de ventas de verduras repercute en cada colono con un 40% menos en sus ingresos habituales.

Según Guerrero, lo que más anhelan -desde el sector- son las lluvias para que el panorama de la producción mejore. “Quien tiene las posibilidades de contar con un equipo para paliar la sequía, se le hace más llevadero”, dijo.

Frutas

En cuanto a las frutas, son pocas las especies que son producidas en la provincia. Debido a esto, el colono manifestó que la naranja y mandarina que están a la venta actualmente en Misiones, provienen de Corrientes y Entre Ríos. Sostuvo que el precio es más elevado en la góndola por el costo de los traslados y distancia.

Por otra parte, aseveró que el pepino, tomate, zapallito verde sí son de producción misionera y sus ventas son regulares. No obstante, explicó que solamente el tomate tiene una baja en ventas del 20% porque hay variedad en la oferta. “El tomate también viene de otros lugares como Mendoza, Mar del Plata y Corrientes. Por esto, los de producción misionera se vende menos”, añadió. En cambio, el pepino y el zapallito tronco sostienen mejores ventas.

En cifras, detalló que la caja de naranjas cuesta $4.000, la de manzana tiene un valor de entre $9.000 y $11.000 y la banana puede costar $7.000.



En cifras

$800

Este es el precio de una docena de mazos de lechuga o rúcula actualmente en el Mercado Central. Pese a la faltante de hojas verdes, la demanda es regular.

$4.000

Ese el precio de la caja de naranja o mandarina producido en otras provincias. La caja de manzana parte desde los $9.000 y la banana está en $7.000.