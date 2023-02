NBA: LeBron James hizo 28 puntos y se acerca al récord de Kareem Jabbar

jueves 02 de febrero de 2023 | 6:01hs.

El alero LeBron James sumó 28 puntos en el triunfo de Los Ángeles Lakers sobre New York Knicks por 129 a 123, y le faltan 89 para superar el récord de Kareem Abdul Jabbar con 38.387 durante toda su carrera como el máximo anotador en la historia de la NBA.

LeBron James, con 28 tantos, y Anthony Davis, con 27, volvieron a ser anoche una dupla imparable para guiar a Los Ángeles Lakers (24-28) al triunfo sobre los Knicks (27-25) en tiempo extra luego de empatar en 120.

James concretó un “triple-doble” con 28 puntos (9-17 en dobles, 2-8 en triples y 4-7 en libres), con 11 asistencias y 10 rebotes.

El alero no había jugado el pasado lunes ante Brooklyn Nets debido a un dolor en el tobillo izquierdo.

LeBron James necesita ahora 89 puntos para superar el récord de Abdul-Jabbar y promedia 30,2 puntos; 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por partido esta temporada, por lo tanto de mantener el ritmo y si no se lesiona, puede quebrar la marca en tres o cuatro partidos más.

“Es es solo cuestión de tiempo para que superar el récord. no se está volviendo más pesado porque lo voy a hacer. No me iré a ninguna parte, estaré en esta liga al menos unos años más, así que lo haré. No es nada pesado. Simplemente salgo y juego”, dijo el astro al final del partido luego de su descomunal tarea.

Sin embargo, LeBron se mostró orgulloso por sus 11 asistencias ya que pudo superar a Steve Nash y Mark Jackson al pasar al cuarto lugar en la clasificación de todos los tiempos de la NBA por asistencias en su carrera.