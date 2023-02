Corrientes tiene su aplicación para reportar incendios forestales

miércoles 01 de febrero de 2023 | 20:34hs.

Con el celular, una persona podrá dar parte de un foco ígneo. Utilizarán la geo-referencia en todo el territorio correntino, y tendrá punición en caso de ser mal utilizada.

La directora de TelCo (Corrientes Telecomunicaciones) Anita Alegre López contó en LT12 que "la aplicación está orientada a brindar una colaboración en la detección y prevención de los incendios".

“Tenemos un equipo de desarrollo desde TelCo, no solamente construimos infraestructura, sino también nos abocamos a desarrollar algunas aplicaciones que consideramos importantes al bienestar de la ciudadanía en general y a la eficiencia del Estado. En particular, esta aplicación va a servir para que cualquier persona en cualquier punto de la provincia pueda informar un incendio. Tiene que descargar, primero, la aplicación. Luego registrarse, porque el usuario no va a ser anónimo, quedará registrado; y a partir de ahí tiene la posibilidad de tomar fotos, subirlas a la aplicación, informar en qué zona exactamente es el incendio, y esa alerta se dirige al comando operativo de seguridad que trabaja articuladamente con el Ministerio de Producción y Ministerio de Seguridad”, explicó la funcionaria.

En este sentido, la directora de TelCo aseguró que la nueva app es amigable y muy sencilla de utilizar; y que trabaja con geo-referencia, marcando el punto geográfico específico.

Además, dijo que la nueva app que se llama "Corrientes Alerta Incendios", está disponible desde hoy (1/2) para Android y próximamente lo estará para Iphone.

Por otro lado, dijo que “todos los usuarios van a ser auditados, y se va a verificar si cada denuncia es cierta o no, y podría tener punición en caso de ser mal utilizada”.

Nota relacionada:

Corrientes registró diez focos de incendios en las últimas horas