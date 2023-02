Electrodomésticos: faltante y nuevo incremento en heladeras y freezer preocupa al sector

miércoles 01 de febrero de 2023 | 15:13hs.

La restricción de importaciones, el calor de la época, la situación económica y la demora de los productos para reponer el stock es un combo que complica a los comerciantes de Misiones en los distintos rubros, la línea blanca en el cual ingresan heladeras y frezzer no escapan de la situación.

En ese sentido empresarios del sector dieron a conocer que hay faltante de stock en varios de estos productos, el problema el mismo que aqueja en el último tiempo, las restricciones de los insumos importados que se necesita para armar la mercadería o bien los productos terminados.

“Nosotros hoy contamos con mercadería porque tuvimos la suerte de aprovechar que en diciembre y enero los comercios en Buenos Aires estuvieran de vacaciones y eso hizo que todavía las grandes cadenas tengan mercaderías disponibles para repartir a las provincias del interior”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, Carlos Dorazzi reconocido empresario del sector.

Según explicó Doras, cuando el comercio en la capital del país comienza a marchar la demanda es mucha y es por ello que las mercaderías para el resto del país comienzan a retrasarse o escasear. A esto se le suma el problema de las importaciones, una medida que complica a todos los rubros en general.

“Hay productos, insumos o componentes que se necesita para armar algún producto como ser heladeras y freezer que no están llegando y las que vienen ya vienen con un aumento del 26% aproximadamente”, dijo el empresario que agregó “desconozco los porqué del aumento, pero las marcas ya nos avisaron que vendrá con ese incremento”.

“La mayoría de los productos o sus insumos están en el Puerto excepto las que vienen de Brasil, pero allí el problema es la autorización que se necesita y que tarda al menos 90 días”, explicó y remarcó “si un cliente se le funde la heladera y necesita de urgencia, no tiene 90 para esperar, la quiera ahora, entonces lo poco que hay ante las grandes demandas y el pronóstico negativo a futuro hace que por especulación suban los precios”.

Por otra parte, reconoció que el programa provincial Ahora Misiones beneficio mucho tanto al consumidor como al empresario a la hora de comprar electrodomésticos, pero que con los nuevos valores se supera el valor para la compra de una heladera.

“Veníamos tan bien con las ventas con el programa provincial, pero ahora se va a complicar el tema de las ventas con los nuevos valores ya que el cupo máxima del programa era los 100 mil pesos. Nosotros teníamos una heladera 99 mil pesos que hoy con el incremento se va a ir a 126 mil pesos, la heladera más común, básica, pero no deja de ser heladera al fin, nosotros como capital de la provincia tenemos a chicos que vienen a vivir y estudiar a la ciudad y heladera, cocina, etcétera, son los productos que más se venden en esta época”.

En cuanto a la demanda de estos productos, el empresario se sinceró diciendo que va en función a la posibilidad que tenga la otra parte de poder comprarlo, “la gente se queda mirando los precios y con angustia te das cuenta que no llegas y que se escapa demasiado del esfuerzo que se hace para poder comprarlo. El consumidor no es tonto tiene un límite para pagar o se mentaliza de que tiene un límite a pagar, no puede pagar lo que no vale un producto y en el medio estamos nosotros”.

Asimismo indicó que las ventas están “muy lejos” de lo que se comercializaba años atrás. “Los sueldos o ingresos no suben o se ajustaron de tal manera para adaptarse al comportamiento de los precios, la gente no llega”, cerró.