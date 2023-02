Certificado médico escolar: cuadros odontológicos, anemia y sobrepeso, las patologías más frecuentes

miércoles 01 de febrero de 2023 | 11:45hs.

Desde la Municipalidad de Posadas implementaron distintos operativos de chequeos médicos para niños hasta los 15 años con el fin de tramitar el certificado médico escolar que deben realizarse una vez al año.

Lilian Tartaglino, secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “no hay cupo, van a ser atendidos todos los que concurran pero lo importante es que se anticipen y que no llegue la fecha de comienzo de clase y de pronto los chicos no pueden hacer actividad física porque no tienen el certificado médico”.

“Los chicos que asistan primero llegan, son evaluados por las nutricionistas, quienes ven como están en cuanto a su crecimiento, talla, peso, son evaluados por la enfermeras con toma de tensión arterial, el carnet de vacunación si está al día y después clínicamente por el médico. Hay situaciones particulares que se detectan, algunas cuestiones que necesitan estudios complementarios como puede ser un análisis de sangre, un electrocardiograma, una valoración cardiovascular y demás”, detalló.

Además la secretaria de Salud advirtió que en general lo que más encuentran los profesionales son patologías odontológicas, es importante saber que la salud bucal es parte de la salud integral de la persona y puede traer complicaciones, después algunos niños con anemia lo que requiere un análisis complementario, mucho sobrepeso y obesidad que requiere un streaming nutricional y las interconsultas con el especialista y algunos pocos soplos que lleva a la valoración cardiovascular que esto, por supuesto, es una regla cuando el chico hace algún deporte competitivo”.

Sobre las documentaciones que debe llevar el padre o tutor a la hora de asistir junto con el menor es “el documento que lo pueden tener en formato manual o digital, el carnet de vacunación que si bien se va a informatizando todavía hay parte de los calendarios que no están digitalizados. Sabemos que a los que van al maternal tienen que tener hasta el año y medio vacunas, después el calendario covid, el del ingreso escolar a los 5 o 6 años y a los 11 años nuevamente vacunas y no olvidarse a los 16 años el refuerzo de la vacuna antitetánica que por ahí como son más grandecitos nos olvidamos y deben tenerlas”.

“Sin duda que si la demanda es muy grande tendremos que corregir esta propuesta y ampliarla y saber que como servicio habitual se presta en todos los caps y que las vacaciones son una oportunidad de tomarse una horita y tramitar este certificado”, finalizó.