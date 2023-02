Cuatro misioneros fallecieron tras el vuelco de un colectivo en Brasil

miércoles 01 de febrero de 2023 | 0:00hs.

Cuatro misioneros fallecieron ayer a la madrugada en Brasil como consecuencia del vuelco de un micro que se dirigía a Foz de Iguazú y que horas antes había salido desde Florianópolis. Además de los oriundos de la Tierra Colorada, otros tres argentinos murieron a causa del trágico suceso, según confirmó el consulado argentino.

Según consignaron distintos portales del vecino país, el micro cayó desde un barranco de la ruta BR-277, a la altura de la ciudad brasileña de Fernandes Pinheiro, ubicada a más de 500 kilómetros de Foz de Iguazú.

Este matutino pudo confirmar que los fallecidos fueron Carina Martínez (42), oriunda de Puerto Iguazú, al igual que su hijo David (3), quien también falleció en el siniestro.

En tanto, Giuliana Tessari (24), perteneciente a una reconocida familia de Wanda murió en el siniestro vial al igual que su novio, cuya identidad ayer no trascendió, pero trascendió que también era misionero.

Los rescatistas trabajaron durante diez horas para retirar los cuerpos de cuatro de los fallecidos.

Se supo que la iguazuense retornaba de sus vacaciones con su esposo y sus tres hijos, una niña de 11 años, un adolescente de 17 y el pequeño de 3.

Por otra parte, este medio pudo saber que el padre del nene intentó auxiliar a su hijo en el lugar, pero la criatura ya estaba sin signos vitales. Además, se pudo averiguar que el hombre fue atendido y llevado a un hospital del municipio de Iratí.

Por otro lado, una compañera de trabajo de Carina, quien trabajaba en un reconocido centro comercial de Foz de Iguazú, en comunicación con El Territorio no ocultó su dolor ante el triste episodio y también la recordó como “una excelente persona, compañera y madre”.

También señaló que a pesar de que la familia tenía auto, decidieron viajar en micro como otras veces anteriores porque le resultaba más cómodo, por el hecho de que las rutas brasileñas son complicadas para manejar.

Por su parte, el embajador argentino Daniel Scioli confirmó a través de sus redes sociales que fueron cinco de las siete fallecidas son de nacionalidad argentina.

Despiste y vuelco

El siniestro ocurrió alrededor de la 1.50 en Fernandes Pinheiro, en el sudeste de Paraná, cuando el colectivo de larga distancia de la empresa Viação Catarinense despistó el micro con 55 personas, incluido el conductor.

El rescate de los pasajeros finalizó a las 11.20, diez horas después del hecho, ya que cuatro de los cadáveres estaban debajo del vehículo volcado y fue necesario recoger el autobús para poder acceder.

Carina Martínez (42) junto a David (3), el más pequeño de sus tres hijos.

El médico que atendió a los turistas durante la noche dijo que el motivo de que el bus tenga dos pisos dificultó el levantamiento de los cuerpos.

Por otra parte, la Policía Civil del país vecino investiga el caso y tomó medidas para esclarecer la dinámica del accidente. Desde la fuerza de seguridad indicaron que siguen a la espera de los informes forenses que ayuden a comprender la situación y confirmar las causas del vuelco.

El ómnibus fue incautado después de que los cuerpos de las víctimas fueran retirados y enviados para un examen forense.

Asimismo según el análisis preliminar de la Policía Federal de Caminos, con base en las huellas e información recabada, el bus se salió de la vía en línea recta y cayó a un costado de la carretera. No se detectaron signos de colisión con otros vehículos.

“No hay marca de frenado aquí en la carretera, lo que descarta la posibilidad de una posible colisión. Hasta entonces, debido a la hora del accidente, que era la 1.50 de la mañana, planteamos la hipótesis de una probable pérdida de control del vehículo, lo que provocó el accidente. Pero igual daremos pasos para poder esclarecer el caso”, dijo Wesley Vinicius, pesquisa en el caso.

Por otro lado, el conductor se sometió a la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En ese marco, uno de los sobrevivientes del trágico accidente dijo que el conductor le habría confesado que se quedó dormido al volante antes de que el autobús volcara y cayera al barranco.

Se trata de Alexandro de Oliveira Gamaro, que consiguió salvarse al agarrarse de un asiento,

El pasajero indicó: “Estaba indignado y me acerqué al conductor y le pregunté ‘hombre, ¿cómo me tiraste por un precipicio en una recta?’, y el conductor me miró a la cara y dijo ‘hombre, me dormí’. No tuve ninguna reacción. Sé que no lo hizo a propósito, pero yo no reaccioné”.

Por otro lado, el medio local RIC Mais habló con la empresa responsable del vehículo, que en un comunicado lamentó lo sucedido y dijo que investigará el motivo del vuelco junto con las autoridades. El vehículo, según la empresa, salió de Florianópolis a las 16.40 del lunes rumbo a Foz de Iguazú, en el oeste de Paraná.

En este marco, la compañia responsable anunció que tenía equipos en el lugar brindando asistencia a los pasajeros y familiares. También reforzó su “compromiso con la seguridad” y comunicó que estará a disposición de las autoridades para aclaraciones.

Momentos de desesperación

Otro sobreviviente del siniestro reportó, ante medios presentes, momentos de desesperación: “Salimos arrastrados”.

Se trata del empresario Alex de Souza Marques, de 30 años, quien es originario de Foz de Iguazú. El hombre detalló que estaba sentado junto a la ventana y que se despertó cuando escuchó ruidos de bocina.

“No suelo dormir en estos viajes, tengo miedo porque me he lesionado antes, y vi gente tocando la bocina, porque se estaba comiendo la otra pista. Vi cómo se cruzaba de carril unas cinco veces en medio del viaje. Cuando ocurrió el despiste, (el chofer) bajó sin un rasguño y le pregunté qué pasó y me dijo: ‘perdón, no te voy a mentir, dormí al volante’”, alegó el pasajero.

Marques también recordó que la gente gritaba pidiendo ayuda y buscaba una manera de salir del ómnibus en la oscuridad.

“Había mucha gente herida, gritando y estaba oscuro. Rompieron la parte superior y nos arrastramos para salir y subir por la carretera”, dijo.

Además, el empresario agregó que él y su cuñado regresaban de un viaje para viajar al Balneario Camboriú, donde abordaron.