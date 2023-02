Lourdes escribe un nuevo capítulo en Suiza

miércoles 01 de febrero de 2023 | 4:00hs.

La posadeña Lourdes Hartkopf comparte su conocimientos de navegación en Suiza. La regatista, que fue olímpica en Tokio en el 2021, se encuentra residiendo en Lausanne (Lausana), allí dicta clases de vela en un club local -también para un equipo privado- y su vida dio un vuelco de 180 grados.

Para Lourdes, tras su paso por la máxima cita deportiva y después de mucho tiempo de viajes, entrenamiento y citas internacionales como los JJ.OO. de Tokio, mundiales y campeonatos europeos, se abrió un nuevo capítulo como entrenadora de niños y adolescentes del Club Náutico Morgien.

“La vida allá es muy cara, pero funciona todo y de muy buena calidad. La vida social es difícil, son más fríos, pero nos hicimos amigos de unos argentinos”, señaló la misionera, quien vive en el Viejo Continente junto a su pareja Sebastián, por lo que el día a día se hace más ameno y haber encontrado refugio con compatriotas aminora el extrañamiento.

La posadeña, que se inició como deportista en el Yacht Club Posadas, luego fue alumna de Nicolás Dasso en la Escuela de Vela OptiNic y finalmente se consagró en el Yacht Club Argentino (Buenos Aires), compartió cuándo fue el momento en el que partió a Suiza.

Lourdes reside en Suiza junto a su novio. “No fue fácil, pero es re lindo todo allá. Ahora ya nos adaptamos”, dijo contenta.

“En septiembre del 2021 me mudé y estuve trabajando todo el 2022 como entrenadora de un club y de un equipo privado. En todo el año no navegué y ya no estoy haciendo campaña olímpica, solamente estoy trabajando, y este año sí quiero volver a navegar un poco, pero más de placer, ya no volver a navegar como antes”.

Es que Lourdes tuvo años muy intensos para llegar a ser parte de ese grupo selecto a nivel mundial de ser llamados olímpicos y ahora decidió, que tras tanto esfuerzo y con un buen currículum, era momento de pasar a volcar su experiencia a otros.

En Tokio representó a la Argentina en la Clase 470, junto a la bonaerense Belén Tavella, y selló su paso culminando en el puesto 20º de la general. Terminados los Juegos confirmaron que le pusieron el moño a la travesía juntas ya que fue su último campeonato en 470, ya que el barco, para los JJ.OO. de París 2024, será mixto.

Una chance imperdible

“Cuando supe que me iba para allá -Suiza-, empecé a buscar trabajo de entrenadora en todos los clubes y al toque me llamaron de este club, empecé a trabajar y me fue bien. Y también en Ginebra -donde tuvo una experiencia como coach el año pasado- donde tuve muy buen ‘feed back’ por suerte”, explicó Lourdes quien está a cago un una escuela de vela para chicos de entre 11 y 17 años.

“No fue fácil al comienzo, pero es re lindo todo allá y el lugar es hermoso. Ahora ya nos adaptamos”, dijo contenta.

La misionera tuvo recientemente un breve paso por Posadas para pasar las fiestas en familia y luego partió a Buenos Aires donde se encuentra, ya que previo a Suiza, residió por muchos años en la capital del país navegando, estudiando y trabajando. “Estamos re contentos de estar en Argentina en verano y visitando a la familia”, compartió.

Pero las ferias están llegando a su fin y el martes próximo tomará un vuelo a Suiza para regresar a entrenar a sus pupilos suizos.

En sus vacaciones, volvió al país y compitió en la regata Rolex internacional.

“Estoy muy contenta, trabajando muy bien y tuve nuevos resultados. Se extraña obviamente a la familia, amigos y demás cuestiones, pero estoy muy contenta por suerte”, señaló.

En estas semanas de vacaciones, Lourdes tuvo momento de volver a ser protagonista y fue parte una regata en Punta del Este, Uruguay, con un equipo femenino compuesto de 12 mujeres en su regreso a la vela.

“Fui parte de un barco grande, de 40 pies, con 12 chicas navegando en la Regata Rolex “Circuito Atlántico Sur, que se largó en Buenos Aires, se llegó a Punta del Este y ahí hubo cuatro días de regatas. Fue muy lindo, muy espectacular y divertido. El ambiente fue muy lindo”, detalló

Además, para Lourdes fue una vuelta al ruedo pensando a futuro. “Me sirve para navegar en barcos grandes y me interesa mucho navegar en ellos”.

De esta manera, la primera misionera en ser olímpica en el deporte de la vela, se encuentra en pleno disfrute de su vida, ahora del lado del coucheo, sacando lo mejor de sus conocimientos en los chicos suizos y pensando en seguir en Europa: “Queremos seguir allá, no sabemos si en Suiza o tal vez España, pero por lo pronto nos quedaremos y seguiré perfeccionando mi francés, ya que en esa zona se habla frances”.