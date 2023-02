Fabi Cantilo: “Ahora me creo que tengo talento, antes no”

miércoles 01 de febrero de 2023 | 6:00hs.

“No hablo de mí en tercera persona, pero soy una artista bipolar, buena persona, neurótica y tratando de ser mejor persona”, se definió Fabiana Cantilo (63) en una reciente entrevista con medios de Río Negro, en el marco de su presentación en la Fiesta del Mar en la ciudad de El Cóndor.

Fabi, se lució en el escenario y ante la pregunta de si a lo largo de los años y con el arribo de la tecnología cambió su forma de percibir la música, expuso:

No ha variado nada, todo lo contrario. De cualquier manera me vuelvo más fóbica de la misma manera que cada vez tengo más confianza en mí. Siempre pensé que yo no servía para nada. Ahora me creo que tengo talento y antes no”.