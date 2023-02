Karina ‘La Princesita’ tiene depresión y dijo que no hay que tener vergüenza

miércoles 01 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Karina “La Princesita” celebró el lunes su cumpleaños número 37 y en una entrevista con el programa LAM contó que sufre depresión hace años: “No me curé de esto, sigo mal”, dijo con sinceridad al referirse a su salud mental y añadió: “Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría”, reveló.

En las últimas semanas, Karina Tejeda generó preocupación entre sus seguidores luego de diversas publicaciones en sus redes en las que dejó entrever que no estaría pasando un buen momento. “Hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que si te duele algo o si te entristece algo, te victimizas y sos susceptible. Y no tiene nada que ver con esto. Tampoco está bueno esto de medir a quien le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas”, concluyó.