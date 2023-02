Conflicto en la cooperativa de agua de Candelaria

martes 31 de enero de 2023 | 22:05hs.

En las últimas horas de este martes se presentó un conflicto inesperado en la Cooperativa de Agua y otros Servicios Públicos de Candelaria.

Parte del Consejo de Administración se presentó en la cooperativa y a lo largo de la jornada indicaron que el presidente electo por asamblea, Rudy Joner había renunciado a su cargo.

El Territorio consultó al propio Joner quien negó haber renunciado y que sigue cumpliendo sus funciones como cada día, en tanto que desde esa parte del consejo de administración Liliana Pecile dijo "al notar muchas irregularidades es que nadie quiso destituir al presidente, el presentó su renuncia, mañana (por este miércoles) vamos a tener las documentaciones que avalan nuestra postura, vimos cosas que no nos gustaban , perdimos cuentas claras y no hubo respuesta" dijo la ex secretaria del ex intendente Daniel Luna.

En tanto que el presidente electo por asamblea, Rudy Joner dijo que los cargos que ellos proclaman, es por autodesignación. Ante este panorama, expuso que realizó las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Acción Cooperativa.