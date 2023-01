martes 31 de enero de 2023 | 16:04hs.

La poca justicia que creyó haber conseguido Yennifer Guayaré (31) se esfumó por completo a fines de diciembre del año pasado, cuando el fisicoculturista Javier Orlando Batista (49) recuperó la libertad beneficiado por una excarcelación extraordinaria otorgada apenas un año y siete meses después de haber sido condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Penal Uno de Oberá.

El 20 de mayo de 2021 el sujeto había sido declarado culpable en calidad de "autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género", porque en 2016, siendo pareja de la joven, la agredió con tanta brutalidad que la dejó cuadripléjica.

La liberación de Batista fue un cimbronazo para la víctima, que debe batallar día a día con su delicado estado de salud. En tanto, el hombre que la dejó en ese estado, espera que en algún momento un nuevo tribunal decida una nueva sentencia porque así lo requirió el Superior Tribunal de Justicia cuando anuló la primera "por falta de fundamentación". En ese contexto hasta podría quedar absuelto.

En la víspera Yennifer expresó su bronca e indignación en su muro de Facebook. Lo hizo en duros términos dejando en evidencia su decepción con el sistema judicial de Misiones, por lo que -dijo- se apoya con más fuerza en la "justicia divina".

"Después dicen 'denuncien que se hará justicia'... ahora díganme ¿dónde está la Justicia? Hace más de 6 años estoy luchando por salir adelante por causa de esta basura, este hdmp. Esperé más de 4 años el juicio mientras esa lacra se paseaba por todos lados viviendo tranquilo ¿para ésto? Para que ahora lo liberen así como si nada tras tan solo un año y medio preso y cambien el veredicto", manifestó la víctima y denunciante.

En esa misma línea agregó que "este es el punto donde te das cuenta que la víctima no vale nada para la justicia (excepto si tiene plata), porque todos se mueven por plata. No importa si sos un asesino, un violador, pedófilo, golpeador; si tenés plata salís no importa lo que hiciste, importa cuanta plata pongas y ya, hasta el veredicto te cambian. Así estamos".

Continuó diciendo que "la Justicia es un chiste, se burlan en la cara de las víctimas y no les importa nada, total no es a ellos o a sus familias a quienes dañaron", y añadió: "Están generando que la gente se canse y en vez de denunciar y pasar por miles de cosas para nada, apunten a la justicia por mano propia, total no se prueba nada a los delincuentes".

"Yo, en cambio, espero la justicia divina y la espero con ansias", enfatizó y en ese sentido se dirigió a su agresor: "De esta justicia no te vas a escapar pedazo de porquería, disfrutá mientras puedas de todo el daño que me causaste porque cuando Dios quiera, se te va a ir esa sonrisa pelotuda de tu putrefacta cara. Infeliz".

"Nunca perdí la esperanza porque siempre tuve la verdad de mi lado y eso nunca me lo pudo sacar nadie. Es complicado entender cómo funciona el sistema, por suerte al final se hizo justicia", había manifestado Yennifer días después del fallo condenatorio. La liberación de Batista modificó por completo esa opinión.