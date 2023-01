Jardín América ante una inminente emergencia hídrica

martes 31 de enero de 2023 | 12:15hs.

La crisis hídrica se agudiza con la falta de lluvia, afecta a distintos ámbitos, como ser los que tienen plantaciones de frutas y verduras, la cría de animales, como así también el recurso en los arroyos para abastecer a los misioneros del agua.

En Jardín América el caudal del Arroyo Tabay disminuyó por las pocas precipitaciones. La localidad cuenta con mas de 7000 conexiones. Es por ello que Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos, en diálogo con El Territorio contó que es inminente declarar la emergencia hídrica en el municipio. "Es inminente ante la situación que se atraviesa, ahora dependemos de cómo la gente está dispuesta a utilizar el agua, en estos días se va a declarar la emergencia hídrica porque aún debemos hablar con los miembros del Honorable Concejo Deliberante que estaba en receso, por lo tanto entraría en funciones los primeros días de febrero".

En relación a la disponibilidad del líquido vital en el arroyo, Faccendini dijo que el caudal está en 400 metros cúbicos hora, cuando se trabaja con una bomba grande y una chica se bombea 405 metros cúbicos hora alcanza y sobra un poco, pero cuando se trabaja con las dos bombas grandes y bombean entre 430 y 440 metros cúbicos hora y no alcanza. "En estos momentos estamos en un 75 a 80% de capacidad de producción y si no llueve no es que se termina de un día para otro, todo depende de como los usuarios empiezan a racionalizar el consumo".

El gerente acotó que el año pasado los medios de comunicación cumplieron con un rol fundamental, los vecinos jardinenses cuidaron las reservas y se prolongó el servicio, nadie quedó sin agua ya que todos usaban un poco menos y alcanzó hasta que empezaron las lluvias. "Ahora dependemos de la gente que esté dispuesta a racionalizar, a veces llueve en Jardín América y no en la alta cuenca o en la cuenca media o viceversa y el año pasado se sumaron 200 usuarios y tenemos actualmente 7500 conexiones activas", explicó.

Ni bien empiece a regir la emergencia hídrica se va a prohibir el regado de calles y veredas, lavados de automóviles, carga de piletas y piscinas con la intención de brindar el servicio hasta que nuevamente haya precipitaciones.