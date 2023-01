La eficiencia en la atención con sistema online mejoró en un 90% en el margen brasilero de Paso Rosales

martes 31 de enero de 2023 | 12:15hs.

A días de cumplirse un mes de la reapertura del puesto de migraciones en el paso internacional Pepirí Guazú, ya fueron más de 25 mil personas las que cruzaron por el Paso Rosales para llegar hasta las playas de Brasil. Este intenso flujo, puso en evidencia la eficiencia de contar con un sistema de pre atención online, como el que funciona en el margen brasilero y en contra parte, las demoras en el margen argentino donde la atención es presencial.

Paso Rosales, se ubica a 46 kilómetros de San Pedro y a 7 kilómetros de la zona urbana de Paraíso Brasil, por lo que, llegar a las casillas de migraciones y recibir una atención rápida y eficaz, es de suma importancia para el turista, ya que en el lugar donde funcionan, no existen servicios si les toca un día de intenso movimiento, como lo son los fines de semana.

Hubo fines de semana donde las filas se extendieron por más de dos kilómetros, en el margen argentino, pese al enorme esfuerzo que realicen, los entre tres o cuatro empleados que trabajan en el lugar, quienes en muchas ocasiones no cuentan con horarios para descanso o almorzar, se los suele observar comiendo mientras dan continuidad a la atención para, de esa manera, despachar cuanto antes al turista.

Si bien se implementó el número de casillas para la temporada, ya que normalmente solo funciona una, realizaron reparaciones y cambios en funcionamiento del acceso, no alcanza para atender la gran demanda en los días picos. "La infraestructura no alcanza para el intenso movimiento, porque al ser un paso que el resto del año tiene poco movimiento, no cuenta con mejoras. Durante los días picos no es suficiente, los empleados hacen lo que pueden y realmente la pasan muy mal porque no tienen tiempo ni para ir al baño. La atención es rápida, necesitarían mejoras" indicó al respecto Raúl Añais, presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro.

Y agregó que "Queda demostrado que Paso Rosales es muy elegido por el turista, tanto por argentinos que viajen a Brasil, o brasileros que vienen a conocer los atractivos en Argentina, por ello, debería ser una divisa que funcione todo el año y con ello se justifica inversión en infraestructura y a su vez el sector turístico trabajaría muy bien".

A pocos metros, en la cabecera brasilera, la situación es muy diferente, pese a los días de intenso movimiento, no se han observado demoras considerables o extensas filas, esto gracias a la habilitación de la pre atención online, que consiste en dar al turista la posibilidad de completar en la comodidad de su casa el trámite migratorio que es confirmado en el Paso mediante la lectura de un QR.

Sobre la eficiencia de este tipo de sistemas, el delegado, jefe de la Policía Federal, Jean Helfenstein a cargo de migraciones en Paso Rosales, en diálogo con El Territorio señaló "Como los datos ya fueron ingresados a nuestro sistema por el turista, el personal solamente se limita a la lectura del QR y chequear la documentación. Entonces evita que el policía tenga que tipear todos esos datos, eso reduce el tiempo de atención entre un 80 y 90%, es práctico y eficiente".

En ese caso, son entre 3 o 4 los agentes de la Policía Federal, abocados a dicha tarea, quienes de ante mano, se acercan a los vehículos, hacen la lectura del QR, por lo que, el turista no necesita bajarse. Por ello es de suma importancia, que la mayor cantidad de turistas realicen el pre registro migratorio online, a través de la página https://www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio

Hasta la fecha, entre un 50 a 60%, de los turistas se acerca con el trámite online. En ese aspecto, cabe mencionar que, en la casilla de información turística que habilitó la Cámara de Comercio de San Pedro junto a la Municipalidad, brindan al turista asistencia para concretar el trámite, lo que resulta más que positivo y tendría que ver con el incremento de turistas con la pre atención migratoria en los últimos días.

Foto: Carina Martínez.