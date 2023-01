Las lluvias trajeron algo de alivio pero la alta radiación afecta a los cultivos

martes 31 de enero de 2023 | 11:15hs.

Las lluvias de las últimas semanas, aunque fueron poco intensas, trajeron algo de alivio al sector productivo de la provincia pero ahora lo que preocupa es la radiación solar que juega un papel imprescindible en los principales procesos fisiológicos de las plantas pero también puede tener un impacto negativo si ésta es muy alta y el cultivo no está bien protegido. Es decir, según la intensidad de la radiación UV, repercutirá positiva o negativamente en los cultivos.

El investigador y referente de Recursos Naturales del INTA, Alberto Sosa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Las lluvian están con una variabilidad porque está lloviendo en distintos lugares pero la cantidad no es suficiente, no como para recuperar las napas, y todo lo que es cultivo de raíces superficiales sufren bastante pero principalmente por la radiación”

“Tenemos un fenómeno que hay que estudiarlo, dentro del cambio climático es lo que estamos transitando, lo hemos venido transitando pero no le hemos dado mucho espacio así que debemos enfocarnos sobre este punto porque va a seguir ocurriendo”, remarcó.

Además agregó que la incidencia de los rayos solares ya no es la misma que en otras épocas, “es uno de los fenómenos que estamos sufriendo porque hay raíces que son superficiales y el ciclo es corto y la incidencia de esta radiación hace que la producción sufra, en cambio, un cultivo como la yerba o el té que tienen raíces más profundas se la rebusca” y explicó que existen algunas plantas que no trabajan durante el día y lo vuelven a hacer cuando la temperatura ambiente merma, “pero ese lapso que no están trabajando es una pérdida de rendimiento y eso es lo que nos está tocando”.

“Agua para yerba mate adulta, tenemos, así que ese es un fenómeno que tenemos que manejarlo con prácticas de suelo y prácticas de árboles para generar un único ambiente y en el suelo se debe manejar materia orgánica y cubiertas. Nuestro suelo tiene sus características de almacenamiento de agua y los suelos rojos principalmente acumulan agua en profundidad, el tema cuando arriba las temperaturas son altas, aunque tengamos agua abajo, no trabaja la planta”, refirió.

El fin de La Niña

Las lluvias intensas se esperan para comienzos del mes de abril, es decir que aún faltan cuatro meses pero aunque hay agua, no existe una uniformidad, “pero el tema es que va a empezar a llover con el fenómeno de El Niño que a su vez indica más temperaturas “y como ya venimos con radiación fuerte no se si vamos a tener otro incremento de temperatura, es decir que que vamos a tener agua pero con la problemática más intensa de calor fuerte”.

“Es cuestión de que todas las instituciones trabajemos en conjunto para ir teniendo información, datos concretos y no nos agarre desprevenido para saber dar recomendaciones. Nosotros desde el punto de vista del suelo, hemos visto ensayos donde hay árboles en la yerba en los que vimos que a partir de los 20 centímetros hay humedad pero arriba era un horno, entonces eso es lo que ocurre”, detalló.

Sobre este punto indicó que si el productor genera microclimas, lo que hace es justamente bajar temperaturas y la radiación no es directa “pero hay que conocer qué tipo de árboles plantar y la densidad que deben tener. Además la materia orgánica tiene que estar incorporada a la matriz del suelo, nuestra recomendación es que los suelos rojos tienen que estar arriba de 2,5% de materia orgánica fácilmente oxidable y en los suelos toscosos, poco profundos, tiene que estar en 3, después tiene que ser cubierto con vegetal vivo que pueden ser nativos o sembrados que gana más humedad que la que se pierde. Es decir, que el mensaje es no matar la materia orgánica existente”.