Godoy Cruz se hizo fuerte de visitante y venció a Barracas

martes 31 de enero de 2023 | 6:01hs.

Godoy Cruz, en la vuelta del Traductor Flores, ex ayudante de Marcelo Bielsa, superó 1-0 a Barracas Central por la primera fecha de la Liga Profesional 2023. El Tomba se impuso ante el Guapo en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia gracias al gol de Gonzalo Abrego (foto).



El dueño del encuentro fue Godoy Cruz, desde el principio hasta el final. Los mendocinos tomaron la iniciativa en el arranque y, a los 25’, se pusieron en ventaja gracias al gol de Gonzalo Abrego, que fue convalidado a instancias del VAR.



El Tomba pudo estirar la ventaja en el primer tiempo y el complemento se disputó en la misma sintonía. Los dirigidos por el Traductor Flores mantuvieron la superioridad y no sufrieron llegadas por parte del Guapo, que contó con un plantel prácticamente nuevo que deberá aceitar el funcionamiento con el correr de los partidos.



A falta de 5’ para el final, el árbitro Pablo Echavarría sancionó penal a favor de Godoy Cruz, pero el VAR advirtió que no había habido infracción y revirtió la decisión. En un final caliente, Bruno Mastronicola vio la tarjeta roja y dejó con un hombre menos a Barracas.