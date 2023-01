Precios de carnes rojas y pescado aumentaron hasta un 19 por ciento

martes 31 de enero de 2023 | 6:05hs.

A partir de ayer en varias carnicerías se sintió un mayor incremento de la carne. Es así que desde el rubro aseguraron un incremento del 19%. Sin embargo, indicaron que los negocios realizan descuentos para que la suba no afecte de manera directa al consumidor.



Por otro lado, la venta de pescados también aumentó y desde el sector manifestaron que las subas se dan mes a mes. Con faltante en los peces de río, también ofrecen otras alternativas como los pescados de mar para cumplir con los clientes. La preocupación de ambos rubros se da de cara a Semana Santa, en el sector de las carnes por los aumentos y en el de pescadería por la escasez.



De este modo, según un relevamiento realizado por este matutino, los precios actuales de la carne roja se encuentran entre los $1.200 el kilo de vacío de novillo y $2.650 el kilo de tapa de asado de ternera y cortes similares. Mientras que los pescados, según la variedad, cuestan entre $1.275 la bolsa del kilo boga despinada y $3.500 el kilo del surubí.



Carnes

Facundo Chamarro, comerciante de un autoservicio en Posadas, relató a El Territorio que a partir de ayer los productos cárnicos ya están a la venta con un aumento del 19%. En tanto, aseguró que pese al incremento los comitentes siguen llevando los cortes más solicitados que son los de ternera y novillo para asado. El precio del corte de tapa de asado, matambre, costilla o vacío sale $2.650 el kilo, mientras que, los cortes de novillo pueden costar $2.300 el kilo.



Posteriormente, el comerciante sostuvo que el local cuenta con un descuento exclusivo para los clientes de lunes a miércoles con un 20% menos en carnes y derivados, con el fin de que las subas constantes no afecten de manera directa al bolsillo de los consumidores. Para cerrar, Chamarro dijo que desde febrero hasta abril es probable que existan otros incrementos en las carnes rojas y blancas, debido a que siempre previo a los eventos de fin de año o de Pascuas los productos elegidos por excelencia tienen subas por la oferta y demanda.



Por otro lado, en un supermercado de la capital misionera, aún los aumentos no se vieron reflejados por las diversas ofertas que existen en el lugar. Así lo manifestó Juan Franco, personal que atiende la carnicería: “El incremento se actualizará cuando se agote el stock semanal, por lo que considero que a partir del jueves próximo ya los productos tendrán otro valor”.



Según Franco, actualmente el kilo de vacío de novillo está $1.200 el kilo; la tapa de asado de novillo $1.100; bife de chorizo de novillo $1.700; peceto de novillo $2.000; mientras que la tapa de asado de novillito $1.550 el kilo; matambre de novillito $1.800 el kilo y la milanesa de bola de lomo de novillito sale $1.650 el kilo.



Pescados

Por otra parte, Chamarro también mencionó que tienen stock de peces como pacú y surubí, pero que aún no sufren aumentos porque lo que se encuentra a la venta y en stock fue pedido previo hace dos meses. Según el comerciante, aún no se renovó la mercadería con el precio actualizado. “Estamos al tanto de que los proveedores tienen un precio mayor al de los meses anteriores”, mencionó.



Relató que el precio del kilo del surubí está $3.500, mientras que el kilo del pacú $3.000. Seguidamente, manifestó que son productos que suelen ser por pedido del cliente. Sobre todo, anticipó que la demanda crece en abril por Semana Santa.



Días atrás este matutino realizó un relevamiento sobre la producción piscícola. Desde el sector, afirmaron que se dificulta sostener los estanques, debido a que desde años anteriores les afecta fuertemente la sequía. Este fenómeno hace que los ejemplares no crezcan lo suficiente y la cosecha sea un 40% más baja en los últimos meses. Incluso, aseguraron que esto influye en los incrementos y que a su vez temen no cumplir con la demanda de cara a Semana Santa.



Congelados

Desde que inició el verano muchos consumidores eligen comprar comidas y productos congelados. Para algunos les facilita cocinar y ahorrarse tiempo. Así lo afirmó, Marina M., empleada de una casa de productos congelados en Posadas. “Cuando comienza el verano es el auge de los congelados”, sostuvo. No obstante, Marina indicó que “los proveedores van anunciando aumentos paulatinamente en los artículos en general. Hasta el momento el menos afectado y con subas medianamente leves es el pollo”.



Sin embargo, agregó que los precios de todos los derivados del pescado subirán hasta llegar a abril. La empleada afirmó que el año pasado se observaron subas a partir de marzo y durante cada semana hasta llegar Pascuas, y analizó que este año serán a partir de febrero. Expresó: “Ojalá se den de manera regular porque todo sube, todos consumimos y nos impacta de la misma manera. Hay un crecimiento en la compra de los productos congelados en el verano porque son más prácticos de cocinar, pero siempre las subas hacen un parate en todos los rubros”.



El comercio ofrece frutas y verduras, carnes crudas, milanesas y medallones, pescados y mariscos, pastas y platos listos, entre otros congelados.



En cuanto a los precios de pescados congelados, el kilo de boga sin espinas vale $1.275; el filet de sábalo por 750 gramos sale $1.350; el pacú despinado por 400 gramos cuesta $1.360; y por último, un kilo de boga sale $1.600.

En cifras

$1.550 Desde ese valor cuesta la tapa de asado, entre los más requeridos por los clientes. Por otro lado, a partir de $1.800 cuesta el kilo de matambre.

$2.600 A partir de dicho precio se encuentra el kilo de surubí. Uno de los pescados más solicitados en la zona. El pacú y sábalo se consiguen desde $1.300.

Por la sequía, escasean los peces de río

Marcos Alastuey, dueño de Pescadería Marcos, contó a este matutino que las subas son mensuales. Además, lamentó que actualmente hay falta de pescados de río como boga, surubí y dorado. Añadió que aún le queda stock de surubí a $2.600 el kilo.



Por otro lado, indicó que quienes consumen este tipo de carne blanca tienen que optar por otra variedad, como los pescados de mar, filete de corvina o merluza, medallones, entre otros. Relató que actualmente tiene un descuento para atraer a los clientes a comprar otro tipo de pescado que no sea solamente el de río. El kilo de merluza o corvina despinada tiene un valor de $1.500 el kilo.



“Todos los meses aumenta. Todos los costos, como el combustible, los impuestos para ingresar a la provincia, bromatología, entre otros, hace que el producto se encarezca”, aseveró.



Faltan pocos meses para Semana Santa y por ello muchos comerciantes del rubro pescadería se muestran preocupados por la escasez de peces y los aumentos que sufrirá el sector hasta abril. Al respecto, Alastuey dijo que los clientes deberán cambiar la compra de pescados tradicionales para dicha fecha.



“Deberán elegir otras opciones como el filet y los medallones. Habrá pescado pero no para la parrilla”, anticipó. El comerciante se dedica hace 23 años a la venta de pescado e indicó: “El último tiempo hubo varios malestares como la pandemia, la crisis económica y la escasez de pescado. Primero fue por la veda y ahora es por la seca”. Sin embargo, volvió a insistir que existen variedades y opciones, pero continuará la faltante en los productos que provienen del río.