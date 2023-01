Max Jara: el peluquero posadeño más famoso de Palermo Hollywood

martes 31 de enero de 2023 | 3:30hs.

Maximiliano ‘Max’ Jara es uno de los estilistas top del momento en Buenos Aires. Es de Posadas, donde vivió hasta los 18 años, y luego se vino a esta ciudad para formarse en el mundo de las peluquerías. Pasó por varios salones, estudió las técnicas del color, viajó por el mundo conociendo este mercado y hace dos años abrió su propio local.



Se llama Taller de Pelo y está ubicado en el barrio porteño de Palermo Hollywood. El lugar está ambientado con plantas que él mismo trajo de sus viajes a la Tierra Colorada. No es la clásica peluquería. No tiene ningún cartel en la puerta que la identifique. Tampoco música de fondo o pantallas con videos, porque está pensado como un espacio donde las mujeres pueden ir con su computadora y seguir trabajando desde allí mientras se hacen un color o una nutrición capilar. La entrada es una puerta de garaje con un timbre, que es tocado intensamente por las clientas de Max con turnos asignados. Al ingresar se pasa por un patio lleno de güembés y helechos que marcan un contraste fuerte con el cemento puro y duro de afuera.



“El concepto de este lugar es la búsqueda de la belleza y para eso nada mejor que la naturaleza. Por eso tantas plantas y tanto verde en este lugar. Me funcionan como conexión con mis raíces. Son las hojas con las que crecí. Y me sirven de inspiración”, explicó Max a El Territorio.



Max trabaja con un delantal de pintor y está convencido de que “esto es más que cambiar el look de una cabellera. ‘‘Acá tratamos de que la persona se sienta cómoda, que tenga la certeza de que todos los productos que usamos son libres de sulfatos y parabenos, en un ambiente que no es puro bullicio como los salones convencionales, sino que tratamos de respetar el silencio. Por eso los secadores o lo que genera más ruido lo tenemos en otro salón más aislado”, explicó.

Fue el estilista elegido para el casamiento de Stefi Roitman.

Junto a Evaluna, otra del clan Montaner.

¿Qué es Taller de Pelo y cuando nace?

Es una peluquería personalizada. Acá lo primero que hacemos es escuchar a la persona que nos viene a ver. Le hacemos una historia clínica de su pelo. Y le sugerimos tratamientos que -de acuerdo a cada cabeza- pueden ser de color, de nutrición, de corte o de mantenimiento. El pelo es una parte de nuestro cuerpo que necesita una atención integral y ese es nuestro trabajo. En febrero cumplimos dos años en esta sede de Palermo. Tenemos otra sede en un vivero en Pilar y obvio la idea es abrir sucursales en el interior del país.



Siempre hablás del interior del país como un gran mapa que te atrae. ¿Es así?

Sí. Es que yo vine de chico a esta ciudad y pude experimentar en carne propia eso de que Dios está en todas partes, pero atiende sólo en la capital. Acá se hacen los talleres de capacitación, acá se marcan las tendencias, acá pasa todo o al menos todo lo que se muestra más. Y no estoy de acuerdo con esa mirada porque, al ser una persona nacida en una provincia, sé que nuestro país es mucho más que esto. Por eso mi idea es llegar a todo el país con la información y la capacitación que necesitan los colegas. Ahora estamos organizando una para Posadas.



¿Para cuando?

Estamos por hacer un workshop de color en Posadas los días 16,17 y 18 de abril. Es una capacitación que vengo haciendo en Buenos Aires y ahora estamos por llevarla a Posadas. Está dirigida a profesionales y también a toda persona curiosa del mundo de las peluquerías que tenga ganas de aprender técnicas nuevas. Allí hablamos de colores, de estilos de cortes, de productos.



¿Volvés a tu tierra?

Amo el lugar donde nací y crecí. Soy del barrio Santa Rita, de Posadas. Allí siguen viviendo mi madre y mis hermanos. Mis primeros pasos en peluquería los di con Nidia y Jorge Wells. Tengo mucha gente querida en Misiones, así que estoy súper entusiasmado con este viaje. También me gustaría hacer algún otro encuentro en el interior de la provincia. Porque la idea de combinar todo lo que ofrece naturalmente nuestra tierra para tratamientos capilares es un desafío que tengo pendiente.



¿La tendencia de usar menos químicos y más productos naturales también llegó a las peluquerías?

Sí. Es algo que yo trato de promocionar. Nuestro pelo también sufre las consecuencias de la contaminación ambiental, del uso de químicos en los shampúes, cremas y colorantes. Sumado a una alimentación poco saludable, es obvio que el pelo también se ve afectado. Por eso lo que primero aconsejo a mis clientas es sanar ese pelo. Y observar qué nutriente necesita.



¿Además de la historia clínica, probás el color en algún mechón de esa muestra antes que en la cabeza?

Sí. Eso se hace en la primera cita. Una especie de diagnóstico de esa cabeza. Para conocer la historia de colores previos que hubo allí y de productos que usa. Ahí tomamos una prueba de mecha en la que probamos la decoloración antes de aplicarla en la cabeza. Tenemos un fichero a la antigua, en papel, y también otro digital donde vamos registrando todo lo que vamos haciendo en ese pelo.



¿La peluquería está pensada también para que vengan a trabajar acá?

Sí. Porque a veces los tratamientos y las coloraciones llevan horas. Y las mujeres tienen horarios laborales que no les permiten dejar de trabajar dos o tres horas. Entonces las que trabajan conectadas traen sus computadoras y tienen acá el espacio preparado para que sigan conectadas trabajando mientras reciben el tratamiento.



¿Cuál es la tendencia de moda para las cabezas en este verano 2023?

Actualmente la tendencia es la naturalidad en el pelo. Que por más técnica de color que tenga un pelo, luzca natural, que se note lo menos posible ese contraste entre el color natural y el buscado. Y la otra tendencia del momento es que la persona lo pueda llevar y mantener con el menor trabajo posible. Las mujeres ya no quieren horas y horas de producción de un pelo antes de salir. Buscan estar bellas de una manera natural y fácil.



¿Y en cuanto a productos?

Las líneas veganas vienen creciendo mucho. Sobre todo las clientas más jóvenes las piden mucho. También los productos libres de sulfatos que es el ingrediente que en un shampoo lo hace más espumoso. Eso reseca el pelo y el cuero cabelludo y le saca sus aceites naturales. La tendencia es usar agua lo más pura posible para lavar. En el taller usamos filtros en nuestros lavatorios. Y elegir siempre productos lo más naturales posible. Hay un concepto social en crecimiento que busca productos amigables no sólo con el pelo, sino también con la naturaleza y el medio ambiente. Porque el agua que usamos en las peluquerías tarde o temprano termina en los cursos de agua naturales.



¿Sos el peluquero de muchos famosos? Sabemos que pasa la familia Montaner y modelos como Camila Homs

Afortunadamente nos eligen mucho y me encargo del color de muchas celebridades del mundo del espectáculo. Para mí es un orgullo cuidar esas cabezas que son miradas por tantas personas. Además con muchas ya somos amigos de tantos años que nos conocemos. Tratar el pelo de una persona también es cuidarla y eso crea vínculos de afecto con las personas.