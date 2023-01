Chile pedirá la extradición inmediata de Jones Huala

martes 31 de enero de 2023 | 6:02hs.

El gobierno de Chile pedirá a Argentina la extradición “inmediata” del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala. Así lo informó ayer Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de ese país, quien aseguró que el ministerio público chileno busca la extradición del dirigente detenido ayer por la mañana en El Bolsón, provincia de Río Negro, luego de permanecer casi un año prófugo de la justicia.



“Durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, obviamente, corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el ministerio público y el gobierno va a estar atento, porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso”, dijo Monsalve a la prensa desde el Congreso trasandino.



El activista mapuche estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En enero de ese año, su defensa presentó un recurso de amparo y logró obtener el beneficio de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó su detención, la cual no se hizo efectiva ya que Jones Huala no regresó a la cárcel.



Desde 2018, el líder de la RAM se encontraba cumpliendo una condena de nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte ilegal de armas”, delitos cometidos en enero del 2013 en el campo Pisu Pisué de la comuna de Río Bueno en el sur de Chile. Estaba en la cárcel de la ciudad de Temuco, capital de la región de La Araucanía, a 613 kilómetros de Santiago. Desde entonces, tuvieron lugar diversas protestas para exigir su liberación.



“Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde”, sentenció el subsecretario del Interior chileno. Además, Interpol emitió una circular roja para asegurar la detención preventiva.