Para José De Mendiguren, “el desempleo sigue en baja”

martes 31 de enero de 2023 | 6:02hs.

El secretario de Industria, José De Mendiguren, afirmó ayer que “Argentina tiene uno de los niveles de desempleo más bajo de los últimos nueve años”, y destacó el crecimiento económico sostenido de los últimos tres.



“Argentina hoy tiene uno de los niveles de desempleo más bajo de los últimos nueve años, no llega al 7%”, precisó a FM La Patriada, y sostuvo que “por supuesto que hay inconvenientes, que tienen que ver con los dólares y los insumos, pero venimos creciendo”.



En el caso de la industria en particular precisó que considerando “la pre pandemia, viene creciendo un 12% en general”.



De Mendiguren se refirió también a la inflación y reconoció que “al que trabaja no le alcanza la plata, es muy difícil mantener el poder adquisitivo con este nivel de inflación”.



Destacó que “cuando asumimos atacamos fuerte este tema y terminamos con un 80% de inflación cuando proyectaban un 140%”, y afirmó que “sigue siendo mucho, pero planeamos seguir en ese sendero”.