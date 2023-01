Leishmaniasis: el 45,8% de las casas tiene al menos un flebótomo

martes 31 de enero de 2023 | 6:06hs.

Pasó más de un año desde la reactivación en Posadas del programa destinado a relevar y monitorear la presencia del vector que transmite la leishmaniasis: Lutzomyia longipalpis, conocido también como carachai. En la actualidad, el trabajo para eliminar el flebótomo es constante. Los operarios visitan entre 15 y 20 viviendas y realizan hasta ocho fumigaciones por semana.



De ese trabajo que lleva adelante el equipo de Control de Vectores y Vigilancia Epidemiológica de la Municipalidad se desprenden los primeros números: el 45,8% de los lugares visitados tiene por lo menos un flebótomo.



El dato corresponde a las semanas epidemiológicas que van desde la 37 hasta la 51 del año pasado, es decir, abarca hasta diciembre.



Según la abundancia de insectos que transmiten leishmaniasis, los domicilios se clasifican en: nulos, cuando no presentan insectos; de abundancia baja, cuando se detectan entre 1 y 10 insectos que transmiten leishmaniasis; de abundancia moderada, cuando hay entre 11 y 30; o de abundancia alta, cuando detectan más de 30 flebótomos.



“Estamos monitoreando toda la semana una cierta cantidad de casas. En las que encontramos que la abundancia del flebótomo es alta se recomienda la modificación del ambiente: podar, sacar las hojas, descacharrar. También hacemos una aplicación de insecticida en esa casa, utilizamos un adulticida, que es el mismo que se utiliza para controlar al Aedes aegypti adulto, y el larvicida hace que queden en el agua y los flebótomos en la tierra, y eso tiene un efecto residual. No es que pongamos en todas las casas de la manzana, sino donde hicimos el muestreo y encontramos alta cantidad de flebótomos”, había explicado a El Territorio Fabricio Tejerina, director del área.



“Hicimos un muestreo también de animales urbanos, no publicado todavía, de gatos, perros y gallinas, que nos sirve para detectar eso, los insectos. Donde hay muchas aves, por ejemplo, porque los flebótomos están bastante asociados a aves, es de mayor riesgo. Entonces, donde hay gallinero seguramente hay flebótomos”, aseguró el especialista.



En los últimos meses hubo reportes de leishmaniasis visceral en Misiones, no así de dengue.



La patología parasitaria afecta al bazo, hígado, médula ósea y otros órganos y entre los síntomas están fiebre prolongada, aumento de tamaño del abdomen, pérdida de apetito, disminución de peso, tos seca, diarrea y vómitos.



En 2006 se diagnosticaron en Posadas los primeros casos de leishmaniasis visceral en perros y fue el inicio de un gran brote que conmocionó a la ciudad. Hoy es una enfermedad endémica, que representa mayor riesgo con el aumento de las temperaturas y se estabiliza en abril o mayo.



La tenencia responsable de mascotas y mantener limpios los patios, donde generalmente vive y se cría la Lutzomyia longipalpis, es clave para evitar la aparición de casos.



Ciclo del flebótomo

Entre los flebótomos, al igual que con los mosquitos en general, la que pica es la hembra, el macho no se alimenta de sangre.



“Para transmitir la leishmaniasis, la hembra tiene que haber picado previamente a un perro infectado y después picar a otro animal, entre los que estaríamos también los humanos, y ahí pueden transmitir el parásito que provoca la enfermedad. Es importante aclarar que todos los flebótomos nacen sanos y se infectan al picar a un perro infectado”, explicaron desde la Dirección de Vectores.



Por este motivo se considera a los perros el principal reservorio de la enfermedad. “Es un animal que tiene la capacidad de enfermarse, replicar al parásito y transmitirlo. A diferencia de otros animales, incluso las personas, que no tenemos posibilidad de transmitir la enfermedad”, detallaron.



“Los perros también se pueden infectar por vía sexual y placentaria, de madre a hijo. Por eso son importantes las medidas de prevención no sólo vectoriales, sino también de cuidado a la mascota”, destacaron al tiempo que ponderaron la importancia de la consulta periódica al veterinario.



Los flebótomos se crían en tierra. Toda la etapa de huevo, larva y pupa ocurre allí.



“Necesita que esa tierra tenga materia orgánica en descomposición para poder alimentarse de esa materia orgánica. Son lugares húmedos donde puede haber hojarasca, madera, abono, frutas en descomposición, la materia fecal de los gallineros o criaderos de cerdos también sirve como criadero. Por eso es importante para poder reducir la presencia de los flebótomos que la gente colabore con la limpieza de los patios”, insistieron desde Vigilancia Epidemiológica del municipio.

Clasificación de domicilios

Nulos

Los domicilios que, según la abundancia de insectos, se clasifican en nulos, son los que no presentan flebótomos.

Baja

Cuando se encuentran entre 1 y 10 insectos que transmiten leishmaniasis son domicilio de abundancia baja.

Moderada

Si se detectan entre 11 y 30 insectos que son vectores de la enfermedad, tienen abundancia moderada.

Alta

En los domicilios de abundancia alta se contabilizan al menos 30 o más de 30 insectos.

Contingencia ambiental por chikungunya en Paraguay

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay declaró ayer contingencia ambiental en todo el país para la gestión de los residuos sólidos urbanos generados en los distintos municipios, a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental. Esto, en vista a la alerta epidemiológica por el incremento de los casos de dengue, chikungunya y zika en la región.



La “contingencia ambiental” tendrá una duración de 60 días, cumplido este plazo, cada municipio deberá presentar un informe del plan de contingencia para su evaluación.



Mediante la resolución, se dispone ciertas medidas de mitigación de impactos ambientales para la salud, producidos por la falta de gestión adecuada de residuos sólidos urbanos y el procesamiento deficiente de desechos domiciliarios, a fin de mitigar la proliferación del mosquito.



Al respecto, se establece que las municipalidades deben identificar los sitios de vertido inapropiado de los residuos sólidos urbanos, para luego transportarlos hasta los rellenos sanitarios que se encuentren acorde a las normativas.



Además, deberán gestionar adecuadamente los materiales reciclables, segregados y los residuos peligrosos, así como neumáticos en desuso.



Todo esto, con el objetivo de impedir la proliferación de los vectores transmisores del dengue, según detalla el documento.



Asimismo, los municipios declarados con brotes epidemiológicos de dengue deberán identificar los terrenos baldíos con maleza y residuos y notificar por cualquier medio idóneo, a los propietarios a que procedan a su inmediata limpieza.



El incumplimiento de esta medida significará la aplicación de sanciones, refiere. “La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, dependientes del Mades, fiscalizarán el cumplimiento de todas las medidas de mitigación de impactos ambientales para la salud humana, mencionadas anteriormente.