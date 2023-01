Alberto: “La producción de gas se multiplicó por tres en Vaca Muerta”

martes 31 de enero de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández llamó ayer a “la utopía de la igualdad” y convocó a vivir “en un país más igual, con más equilibrio social, donde todas las regiones puedan desarrollarse”, durante la inauguración de la extensión de la Central Térmica Ensenada Barragán, en el partido bonaerense de Ensenada.



“Nuestra utopía era democracia para siempre y creo que la hemos cumplido, porque la democracia, más allá de sus controversias permitió que Argentina pudiera avanzar”, indicó el jefe de Estado.



“Sin embargo -agregó- no tenemos la igualdad que queremos, y yo les propongo la utopía de la igualdad”, afirmó el presidente en Ensenada.



En el acto estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el intendente local, Mario Secco; y los presidentes de YPF y de Pampa Energía -Pablo González y Marcelo Mindlin respectivamente- las dos empresas involucradas en el proyecto.



“Argentina tiene un centro muy rico y periferias al norte y sur que deben ser desarrolladas; Argentina es una sola y todos tienen que tener las mismas posibilidades de desarrollo”, afirmó Fernández.



Tras resaltar que la producción de gas en Vaca Muerta “se multiplicó por tres”, afirmó que la cuestión energética surge “en cada charla con cada líder del mundo”.



“Hoy Lula (el presidente de Brasil) nos vende electricidad y nosotros le decimos ‘te queremos vender gas’”, gráfico el presidente al aludir al mandatario brasileño, de reciente visita a la Argentina.



Fernández también dijo que la Argentina debe aprovechar que la producción de gas en Bolivia está “en declino” y “hoy podemos reemplazar el gas que Bolivia no tiene con el gas nuestro”.



Al referirse al gasoducto Néstor Kirchner, que está en plena etapa de construcción, dijo que cuando finalice la primera etapa “tendremos dado el primer paso para redistribuir el gas para la Argentina y luego viene la segunda etapa para llevar ese gas a Santa Fe, y desde allí a Brasil”.



“Podemos ser proveedores de gas en Europa, estuve hablando con el presidente de la Unión Europea y explicándole las posibilidades, ante el gas que le falta a Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania”, aseguró el mandatario.



También destacó el potencial del litio en el norte del país al asegurar que “en la región está el 66 por ciento del litio del mundo y si lo convertimos en bienes que el mundo demanda, tenemos una oportunidad enorme”.



Antes del presidente había tomado la palabra la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien afirmó que las obras de expansión de la Central Térmica Ensenada Barragán permitirán ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica, equivalente al consumo de 1,5 millones de hogares.



En tanto el intendente Secco puso de relieve que “se terminó la obra en plazo y ahora producimos mucha más energía”. Añadió que “Ensenada pone todo para que gran parte del país tenga energía” y recordó que “YPF tiene a la refinería más grande en esta ciudad industrial, que hace sacrificios para ser solidaria con el resto de las ciudades”.



A su turno, el titular de YPF remarcó el rol de la petrolera de bandera nacional que “financió en 36 meses esta obra con una inversión de U$S 150 millones”.



Tras recordar la desinversión que tuvo la empresa durante la administración anterior, remarcó que “todos los meses estamos batiendo un nuevo récord de producción”. En ese sentido, entre otras inversiones impulsadas durante su gestión, González destacó que se están desembolsando “U$S 500 millones en la refinería Mosconi de Ensenada”.



Finalmente Mindlin hizo hincapié en “el respeto que tuvieron todos los gobiernos para sostener las distintas etapas del Plan Gas”.



“Con la ampliación de esta central vamos a producir 280 megavatios adicionales en condiciones muy amigables con el medio ambiente, convirtiendo gas en energía eficiente”, subrayó el empresario.



Las empresas Pampa Energía e YPF invirtieron más de U$S 250 millones en una caldera de recuperación, una turbina de vapor y equipos del ciclo agua - vapor, para realizar la expansión del cierre del ciclo combinado de la central térmica ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada.



Con esta inversión, la Central podrá alcanzar una potencia instalada de 847 megavatios, con lo que suma 280 MW a los 567 MW con los que contaba, transformándose en uno de los cuatro ciclos combinados más grandes y eficientes del país.



El ciclo combinado permite generar mayor cantidad de electricidad sin consumir más combustible, gracias al trabajo conjunto de una turbina de vapor, que es alimentada por los gases que emanan las turbinas de gas existentes.