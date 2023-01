“Nos gustaría que Cristina haga un esfuerzo más”

martes 31 de enero de 2023 | 6:02hs.

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo ayer que “a todos” les “gustaría” que la vicepresidenta Cristina Fernández “haga un esfuerzo más” y sea candidata presidencial, aunque destacó que “la única forma es que ella esté decidida”.



Moyano, al hablar por El Destape Radio, indicó que “a todos nos gustaría que la compañera Cristina haga un esfuerzo más, pero depende de ella”.



“Yo no puedo torcer la decisión natural que Cristina tomó”, afirmó el líder sindical sobre el anuncio hecho por Cristina Kirchner de que no será candidata en 2023, y dijo que si la vicepresidenta insiste en no postularse “los candidatos naturales serían (Sergio) Massa, (Daniel) Scioli y hasta el propio presidente (Alberto Fernández)”.



“Si ella decide no ser candidata, será un factor importante de consulta. Todos en el peronismo tenemos que mantener la unidad”, expresó.