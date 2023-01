La curiosa lista de compras que hizo Dani Alves en la cárcel: le dieron 100 euros y gastó solo 17,33

martes 31 de enero de 2023 | 8:15hs.

El futbolista cumple una semana dentro de la cárcel, a la espera de que su defensa presente un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona. Dani Alves, acusado por una presunta agresión sexual a una chica de 23 años, se adapta a la vida en el centro penitenciario de Brians 2. Según el medio español Telecinco, el futbolista habría recibido una tarjeta con un valor de 100 eurospara poder comprar varios productos.

A pesar de tener a su disposición todo ese dinero, el brasileño optó por ahorrar y gastó solo 17,33 euros: compró seis yogures por 0,50 céntimos de euro, cuatro latas de atún por 0,88 céntimos de euro, un shampoo por 2,42 euros; un desodorante por 2,39 euros; y cuatro bebidas energéticas por 1,5 euros.

Dani Alves no quiso ver la televisión en la cárcel

Entre las opciones que el futbolista tenía a su disposición se encontraba también la de tener acceso a una televisión. Sin embargo, el exBarcelona no quiso ver la TV porque quiere permanecer al margen de lo que se diga en el exterior, según contó la periodista Silvia Álamo.

Dani Alves rompió el silencio desde la cárcel tras la denuncia por abuso

Las confesiones del brasileño se elaboraron a partir de múltiples fuentes, oficiales y no oficiales, dentro y fuera del centro penitenciario, según cuenta la periodista de española Mayka Navarro.

Según el diario español La Vanguardia, el exBarcelona habría manifestado: “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.