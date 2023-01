Ángel Di María: "Intentaré llegar a la Copa América"

lunes 30 de enero de 2023 | 18:12hs.

Angel Di María confirmó que continuará en la Selección Argentina, luego de las especulaciones de su retiro del combinado nacional. “Quiero estar un poco más por todo lo que se está viviendo. Dejar ahora sería cortar la alegría de poder disfrutar con la gente”, afirmó.

El Fideo reconoció que sus compañeros fueron los que lo convencieron y destacó que “después de ganar el Mundial se hizo difícil”. Además, agregó: “Estos guachos me llenaron la cabeza y me rompieron las bolas para que no deje. Lo empecé a pensar un poco y es una de las cosas que más amo”.

🗣ï¸Â"GANAMOS LA FINALISSIMA Y YO SENTÍA QUE ERA CAMPEÓN DEL MUNDO. GANAR ALGO CON LA SELECCIÓN ES LO MÁXIMO, SEA CUAL SEA EL TROFEO"



Di María y lo que representa ganar con la #SelecciónArgentina, en diálogo exclusivo con TyC Sports. pic.twitter.com/NTGACyDiNu — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2023

Con respecto a sus objetivos en la Selección argentina, fue contundente. “Voy a intentar llegar a la Copa América (será el año que viene en Estados Unidos) y si no, me bajaré antes. Me siento bien. Siempre fui honesto con este tema y cuando me dé cuenta que no va, daré el paso al costado”, manifestó en diálogo con TyC Sports.

El futbolista de Juventus deslizó que “lo máximo ya se ganó, que es el Mundial, pero también hubo otros dos títulos”. En tanto, añadió: “La Copa América fue el inicio de todo esto y cuando conseguimos la Finalissima me sentí campeón del mundo. Con esta camiseta, cualquier trofeo es lo máximo”.

En relación a la motivación luego de lo ocurrido en Qatar, el Fideo se mostró muy seguro. “El año que viene en Estados Unidos vamos a intentar revalidar el título. Lo que se está viviendo es algo que hace mucho no se veía. Nos encanta y nos pone feliz poder darle tanta alegría a la gente”, concluyó.