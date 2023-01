Sarampión: recalcan la importancia de la vacunación en menores

lunes 30 de enero de 2023 | 12:51hs.

Trascendió un caso de sarampión en Paraguay que puso en alerta a las autoridades de salud de Misiones. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud, recomiendan vacunar a los niños contra este virus y tener el esquema de vacunación completa.

Si bien desde el 2020, la Argentina fue declarada libre de sarampión, las campañas para que no vuelva a ingresar al país se realizan constantemente, es así que en el último tiempo incluso en noviembre del 2022 hubo una campaña para reforzar las dosis en niños menores de cuatro años.

“No solo hay que tener en cuenta lo que está pasando en Paraguay con este caso, hay que tener en cuenta que la zona sur de Brasil, Santa Catarina también tiene en una zona donde está circulando el virus del sarampión, además del virus de fiebre amarilla. Es por ello que hoy por hoy, si una mamá viniera y nos dijera que quiere ir con su niño de menos de seis meses a pasar las vacaciones allá, nosotros le recomendamos que posponga el viaje. La vacunación es fundamental al punto que recientemente se ha hecho una campaña para que los niños de uno hasta cuatro años tengan una dosis extra de la vacuna, justamente por estos riesgos,”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el infectólogo Oscar López.

En esa línea, el infectólogo recalcó la importancia de completar el esquema de vacunas. “La primera vacuna es cerca del año y un refuerzo en cinco a seis años, pero actualmente todavía está hay una campaña para que los niños entre un año y cuatro se coloquen una dosis extra de campaña y no importa que el niño esté con todas las dosis completas, hay que hacerlo el acto de vacunarse es una actitud solidaria, no solo lo hago por mí, sino que lo hago para proteger a los demás, entonces completar el carnet de vacunas aquellos niños que no tienen las dos dosis de acuerdo a la edad deben tener dos dosis y los niños de un año deben colocarse la primera dosis y la segunda dosis se coloca entre los cinco y los seis años”, expresó y detalló que en caso de tener “sospechas de que sea un cuadro de sarampión hay que aislar al niño y acudir al pediatra con un turno ya arreglado para no contagiar a otros niños en una sala de espera. Si se confirma el diagnóstico el tratamiento se basa en tratar los síntomas, entonces se baja la fiebre y de acuerdo al cuadro respiratorio se indica algún tratamiento. No hay antibióticos, no hay antivirales nada que sirva para tratar esta enfermedad”.

El contagio es muy fácil, por las secreciones de la boca, saliva y las manos muy similar al Covid, mientras que los síntomas más frecuentes de un sarampión son cuadros febriles “empieza con lo que se llama triple catarro que es un catarro conjuntival, o sea, hay como una conjuntivitis, un catarro de áreas superiores como si fuera un resfrío y un catarro bronquial, eso dura unos días”, dijo y añadió “si el médico sospecha puede examinar la boca del niño y encontrar en las mucosas de la boca, unas manchitas blancas, unas plaquitas blancas, no en la garganta, sino en los carrillos hacia el lado de las encías y eso se llaman manchas de Koplik y un poquito tiempo después dos o tres días después aparece una erupción que generalmente empieza por la cara, la cabeza, el cuello, detrás de las orejas y va descendiendo. Es una erupción de un color rojo vinoso que deja muy poco espacio libre digamos, o sea que toma casi toda la piel y dura más o menos entre siete y diez 10 días”.