El semillero dio el puntapié de la gran fiesta en Concepción

Niños por doquier. Correteando con lanzanieves, bailando al son de alguna samba o preparando sus atuendos y vestimenta para salir a desfilar. Desde muy muy chiquitos, el carnaval se vive a pleno en Concepción de la Sierra. Casi sin elección prácticamente, los más gurrumines se dispusieron a desfilar contra todo sueño, incomodidad o cansancio promediando la medianoche ya tras una dilación que los adultos impusieron por miedo a las condiciones meteorológicas.

La calle Aviador Barrufaldi fue el escenario convertido en sambódromo para que distintos grupos muy bien preparados mostraran su talento y trabajo de todo un año. De Maringá y Bahiana, las comparsas que dieron rienda suelta a esta fiesta ya tradicional, después de 30 años, se desprenden Maringacitos y Bahianitos.

Según organizadores y protagonistas, los chicos tienen la misma categoría calidad y compromiso que las comparsas de afultos y así lo demostraron en la pista, a puro brillo y ritmo.

Algunos mostraron la pasión y el talento de danzar desde pequeños. Foto: Víctor Paniagua

Con cuatro carrozas cada una, el despliegue de plumas, lentejuelas y creatividad fue celebrado por el público que se agolpó a vitorear con ánimo.

Si bien la fiesta estaba pactada para las 21, las almas, el movimiento de gente en principio, comenzó pasadas las 22 y no fue hasta las 23.30 que los primeros compases de Bahianitos comenzaron a sonar.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos fue el tema elegido por los mini Bahiana. Así, el reino de las flores, el de los copos de nieve, el de los dulces y el reino de la diversión vibraron con intensidad de colores al ritmo de sus respectivos representantes Bahianitos. El mensaje que dejó el grupo fue el de ‘‘luchar por los sueños, por la historia familiar, por la belleza de la vida sin distinción de género edad y colores’’.

Los niños fueron ataviados con importantes trajes. Foto: Víctor Paniagua

A su turno, los Maringacitos presentaron SOS,un llamado a combatir la crisis climática, amigarnos con la naturaleza. Tanto los males como el petróleo y carbón quemándose, la devastación de la sequía y la flora y fauna en estado inmaculado con la Madre Tierra guiando, fueron representados por los niños que no escatimaron en pasos festivos y excelente batucada.

Ana Paula (12 ) por ejemplo se atavió felizmente de plumas, inspirada en un emblema de la fauna misionera, el yaguareté. ‘‘Siempre tuve una pasión por sambar y me siento muy feliz. Mi familia me colaboró en el traje, mis primas me maquillaron’’, arrancó diciendo al tiempo que con una adulta elocuencia destacó que el carnaval es realmente una fiesta y que le genere muchísima plenitud bailar y ser parte.

Ana Paula brilló por tercera vez en la pista de la mano de Maringacitos. Foto: Víctor Paniagua

Ya de madrugada,el aguante del público -aguerrido defensor de su fiesta- hizo que Bahiana y Maringá salieran con todo a la pista.

Los primeros se enfocaron en la temática Vikingos para lucir este año carrozas y jugados diseños, mientras Maringá, a tono con los pequeños representantes, optó por un tema ligado a lo natural, Estampas de mi tierra sin mal.

La fiesta seguiría con baile hasta el amanecer a la espera de nuevos desfiles el 4 y el 11 de febrero.

Apóstoles también dejó su impronta y en paralelo, al mismo tiempo que sus vecinos, se sucedían en escena Bela Samba, Pompeya y Perla Sur celebrando 10 años de la fiesta carnestolenda en la capital de la yerba mate.