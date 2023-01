A un año de Puerta 8, no hay detenidos ni imputados

lunes 30 de enero de 2023 | 6:03hs.

A un año de la muerte de 24 personas y la intoxicación de al menos otras 80 por el consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham, no quedan detenidos ni imputados en la causa y solo sigue vigente un pedido de la Justicia para que se investigue la presunta vinculación con el caso de la organización liderada por el capo narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.



En un fallo del pasado 25 de octubre, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para los cinco detenidos que había en la causa que investiga 11 de las 24 muertes ocurridas entre el 1 y 2 de febrero del año pasado, causadas por el consumo de cocaína con carfentanilo, que es 10 mil veces más potente que el fentanilo y la heroína.



Esa madrugada, casi un centenar de personas tuvieron que ser hospitalizadas producto de intoxicación de la mezcla entre el mencionado estupefaciente y el opioide, la cual había sido distribuida desde el interior del asentamiento Puerta 8.



Por el hecho se emitió una alerta epidemiológica e incluso el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, instó a quienes habían comprado estupefacientes durante esas 24 horas a que “descarten la droga” y apuntó al sospechoso Joaquín Aquino (33), alias “El Paisa”, como presunto líder de la banda que distribuyó la cocaína adulterada.



Un día después “El Paisa” fue detenido por disposición del fiscal federal de San Martín, Paul Starc, aunque durante los meses siguientes Aquino “fue desligado de la investigación ya que no hubo ni hay ningún elemento para asociarlo a los casos de cocaína adulterada”.



A pesar de ello, Aquino permanece alojado en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicada en los tribunales de Lavalle 1337, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como acusado de liderar una banda narco que operaba en la zona de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín.



En tanto, por las muertes causadas por la cocaína adulterada quedaron detenidos inicialmente Iván David Avalos (21), Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Mauricio Adrián Balcarce (29) y Héctor Gabriel Fagúndez (47).



Los cinco fueron acusados por el delito de “homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso” por el juez de San Martín Mariano Grammático Mazzari, quien ordenó la prisión preventiva al considerar que “formaban parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico” que había distribuido la droga adulterada desde el interior del Puerta 8.



Un mes después, la causa pasó a la Justicia Federal y quedó a cargo de la jueza Alicia Vence y del fiscal Starc. Finalmente, en octubre de 2022, los camaristas de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín decidieron sobreseer a los imputados al revisar el pedido de prisión preventiva ya que “la prueba reunida no avaló en forma suficiente la tesitura de que los justiciables hubieren tenido en sus manos el curso causal de los acontecimientos”.