Arco cerrado

lunes 30 de enero de 2023 | 6:01hs.

Racing igualó 0-0 ante Belgrano en el estadio Presidente Perón, por la primera fecha de la Liga Profesional 2023. El equipo de Fernando Gago, que venía de ganar la Supercopa Internacional ante Boca, no pudo arrancar el campeonato argentino con una victoria.



Durante los primeros minutos de la primera mitad, Racing se mostró impreciso e incómodo en el campo de juego, y Belgrano aprovechó eso saliendo rápido de contraataque, teniendo situaciones claras de gol en los pies de Pablo Vegetti y Bruno Zapelli.



Con el correr de los minutos, la Academia se fue amigando con la pelota y terminó siendo muy superior al visitante, que regresó a la Primera División luego de cuatro años.



El equipo de Fernando Gago tuvo varias chances de ponerse arriba en el marcador, pero tanto el gol de Maximiliano Romero como el de Leonardo Sigali fueron anulados por posición adelantada.



Además, Matías Rojas sacó un tremendo zurdazo que pegó dos veces en el travesaño, pero increíblemente la pelota no ingresó y se fueron al descanso sin romper el cero.



El complemento se desarrolló de la misma manera que en los minutos iniciales de la primera mitad, con Racing sin mucha claridad y Belgrano replegándose en su campo pero sin poder salir de contra como lo había hecho antes.



La Academia intentó por todos lados y Gago movió el banco, pero no logró romper a la defensa del Pirata y terminaron empatando sin goles en la primera jornada de la Liga Profesional.



En la próxima jornada, la Academia visitará a Argentinos enLa Paternal mientras que el Pirata recibirá a River en el estadio Mario Kempes de Córdoba.