Francisco iniciará mañana una gira de seis días por África

lunes 30 de enero de 2023 | 6:02hs.

El papa Francisco iniciará mañana una gira de seis días durante la cual visitará República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur y con la que buscará llamar la atención sobre la necesidad de paz y estabilización en África y la defensa de los recursos naturales del continente.



“Viviremos juntos, como hermanos, una peregrinación ecuménica de paz”, adelantó ayer el pontífice para referirse al viaje por el que desde mañana y hasta el 5 de febrero recorrerá casi 13 mil kilómetros, dará 13 discursos y visitará Kinshasa y Yuba, las capitales de la RDC y Sudán del Sur, países africanos de mayoría cristiana.



“La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, a causa de los enfrentamientos armados y la explotación; mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que terminen las continuas violencias que obligan a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran dificultad”, agregó luego el pontífice, de 86 años, sobre la que será su primera salida de Italia de 2023.



Según plantearon fuentes vaticanas, uno de los ejes centrales será la crítica a la explotación de los recursos naturales, en un área en la que se extraen los denominados “diamantes sangrientos” con condiciones de violencia sobre los trabajadores locales, entre otras riquezas que son tomadas del subsumo africano por las potencias o multinacionales.



Francisco estará en RDC desde mañana al 3 de febrero con el lema “Todos reconciliados en Cristo”, mientras que en la segunda etapa de la visita irá a Sudán del Sur bajo la frase “Rezo para que todos sean uno”, en una visita de fuerte sentido ecuménico en la que estará acompañado por el arzobispo anglicano Justin Welby y por el responsable de la Iglesia Escocesa, Iain Greenshields.



En RDC, Francisco mantendrá encuentros con las autoridades políticas y con las víctimas de la violencia en el país, además de las tradicionales reuniones con jóvenes y miembros del clero.



En medio de nuevos conflictos en el este de la RDC, el Papa no irá a Goma, una zona de violencia armada que sí figuraba en el programa original del viaje, pensado para julio pero luego pospuesto por los dolores de Francisco en su rodilla derecha.



La zona de Goma se convirtió en los últimos días en el epicentro de un enfrentamiento entre la República del Congo y Ruanda cada vez más cruento que golpea a los habitantes del norte de Kivu, en un área en la que bandas de delincuentes se mezclan con las milicias organizadas y a las que el ejército regular congoleño no puede derrotar. De hecho, el 22 de febrero de 2021 el entonces embajador italiano en RDC, Luca Attanasio, fue asesinado en una emboscada de grupos rebeldes.