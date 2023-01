El país afronta vencimientos por U$S 1.400 millones

lunes 30 de enero de 2023 | 6:02hs.

El gobierno argentino afrontará esta semana el pago de 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), en base al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones de dólares concretado durante la administración de Mauricio Macri.



Hoy vencen unos 692 millones de dólares, mientras que el miércoles se deben abonar otros 710 millones de dólares, que deberán ser saldados antes de que se complete la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022, que finalizará en marzo próximo.



El gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el FMI según estimaciones de analistas consultados por el sitio Télam, gracias a la implementación del denominado “dólar soja II”, ajustes en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro.



Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por U$S 5.000 millones.



La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.



Los desembolsos del FMI vienen calzados para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de la administración Macri, que para el corriente año suman compromisos de pago por unos U$S 19.850 millones.



Según el cronograma de pagos, con el vencimiento de esta jornada la Argentina habría afrontado en total en enero unos U$S 2.650 millones.



En base a las metas acordadas con el FMI, la Argentina debía culminar 2022 con una acumulación neta en reservas de al menos U$S 5.000 millones, cifra que finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, “no requerirá de waiver” (perdón) para pasar el examen.



Máximo criticó el acuerdo

Por otra parte, el diputado Máximo Kirchner cuestionó los pagos que se avecinan al FMI y pidió el armado de una “mesa política” en el Frente de Todos (FdT).



En una entrevista con “El cohete a la Luna”, el presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires volvió a criticar la gestión del ex ministro de Economía Martín Guzmán.



“Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional”, sostuvo sobre los pagos al FMI, al elogiar además el plan Conectar Igualdad que propone “familiarizar a los pibes con el uso de la tecnología”.