Camilo y Evaluna desmienten que criarán a su hija como no binaria

lunes 30 de enero de 2023 | 6:00hs.

A través de unas historia de Instagram, el colombiano publicó el fuerte descargo que preparó junto a la hija de Ricardo Montaner para desmentir lo que los ha tenido en los principales portales de noticias en las últimas semanas: “Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, y sobre todo de programas de chismes, acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria“. La pareja pretende dar por concluido el tema con este texto y explicó de dónde surgieron esas supuestas afirmaciones sobre su bebé, a quien han protegido de los medios no revelando su rostro nunca: “Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral, porque hasta el día que nació, nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías“.