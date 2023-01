Marie Kondo, la reina del orden, apuesta a una vida más relajada

lunes 30 de enero de 2023 | 6:00hs.

Todos podemos cambiar lo que somos en la vida, incluso aunque sea algo central que hasta nos hizo famosos. Es el caso de Marie Kondo, “la reina del orden” que, al presentar su nuevo libro, admitió haberse “dado por vencida” en su propio hogar.



La respuesta a tal drástico cambio para Kondo es bastante simple: su familia. El nacimiento de su tercer hijo en 2021 causó un cambio de perspectiva que refleja en su último libro.



A los 38 años, Kondo explica que ante el crecimiento de su familia el orden dejó de ser una prioridad. “Me di por vencida pero de una buena manera. Ahora me doy cuenta de que lo importante para mí es pasar más tiempo con mis hijos en casa”, comentó en una nota para el Washington Post.



“Mi casa está desordenada, pero la forma en la que paso el tiempo es la adecuada para mí en este momento de la vida”, explicó la autora durante un webinar. En ocasiones anteriores, Kondo ha comentado que su obsesión con el orden y la organización a veces le causa mucha presión y que la sobrecarga de trabajo la ha llevado a momentos de ansiedad.



En “Marie Kondo presenta Kurashi en casa: Cómo organizar tu espacio y conseguir una vida ideal”, la reina del orden explora este concepto japonés de “kurashi” o “modo de vida”. El mismo refiere a formas simples de traer calma y felicidad en cosas de todos los días que incluyen el orden pero no terminan ahí.



Al respecto, Kondo alienta a todos a tener sus propios ritmos y rutinas basados en lo que los hace felices. El libro ofrece más de 125 fotos de ejemplos para inspirarse y crear su propia rutina que deberían mantener por al menos 10 días para ver si pueden crear habitos que los hagan sentirse mejor.



“Ordenar nuestras casas, nuestros ambientes, es una forma de ordenar nuestras mentes. Al organizar nuestros corazones y mentes, se hace más claro lo que queremos”, explica la autora y remarca que ese es su propio desafío ahora. Finalmente, confiesa que cuando sus hijos crezcan su vida seguramente vuelva a cambiar pero que “seguirá mirando adentro para asegurarse de mantener su propio kurashi”.



Lejos de arrepentirse, aseguró que se siente bien con su nuevo estilo de vida. “La forma en la que paso mi tiempo ahora es la correcta si tengo en cuenta la etapa de vida que transito”, agregó.



Tras ello, la consultora en organización cambió su lema de vida:.“El verdadero propósito de ordenar no es reducir tus posesiones o despejar tu espacio. El objetivo final es despertar la alegría todos los días y llevar una vida feliz. Ordenar significa ocuparse de todas las ‘cosas’ de tu vida”, completó.



A partir de este cambio, Kondo aseguró que ahora tiene más espacio en la agenda y más tiempo para “tomar el té y estar con su esposo”.