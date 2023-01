Murió Tom Verlaine y hay luto en el rock de todos los tiempos

lunes 30 de enero de 2023 | 6:00hs.

A sus 73 años murió Tom Verlaine, guitarrista y cofundador de Television, seminal grupo pospunk de la segunda mitad de los años 70 y parte fundamental de la escena neoyorquina que emergió desde el pequeño club CBGB -junto a The Ramones, Patti Smith y Talking Heads. Verlaine murió el sábado en Nueva York, rodeado de amigos cercanos tras una breve enfermedad, dijo la agente de relaciones públicas Cara Hutchison.



Con sus canciones, un estilo inigualable de tocar la guitarra eléctrica y los primeros discos de Television sobre todo, Tom Verlaine es influencia fundamental en muchas bandas y solistas de las siguientes décadas de lo que se dió en llamar “rock alternativo”.



Obviamente Patti Smith y otros, distintos músicos relevantes como Michael Stipe, Billy Idol, Thurstoon Moore (Sonic Youth), Mike Scott (The Waterboys) y el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, a los que debe sumarse una larga lista de artistas de todos los géneros alrededor del mundo, han expresado dolor y gratitud en sus cuentas de redes sociales.



Patti Smith, compañera generacional, espiritual y amorosa de Verlaine, escribió “Esta es una época en la que todo parece posible” en un posteo de Instagram que acompaña con una antigua foto de ella con Verlaine, en la hirviente Nueva York de los 70.



Ayer por la mañana, acompaña una imagen de flores amarillas sobre la mesa de su casa con el siguiente texto: “Es la mañana - pensando en Tom. La pena no es una aflicción, sino un privilegio”.



“Bendito seas Tom Verlaine y gracias por las canciones, las letras, la voz”, ha escrito en su cuenta de Instagram el vocalista de R.E.M., Michael Stipe. “Me introdujiste en un mundo que puso mi vida patas arriba. Te estaré eternamente agradecido”, concluye el mensaje.



“Tom Verlaine ha pasado al más allá que su forma de tocar la guitarra siempre insinuaba. Era el mejor guitarrista de rock and roll de todos los tiempos y, como Hendrix, podía bailar desde las esferas del cosmos hasta el rock de garaje. Eso requiere una grandeza especial”, tuiteó el escocés Mike Scott, de The Waterboys.



También el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, dice en su mensaje de Twitter que escuchó Marquee Moon “más de mil veces” y lo escuchará “mil más”. Califica a Verlaine como “uno de los grandes músicos de todos los tiempos”. “Él influyó inconmensurablemente en la manera en la que John (Frusciante, guitarrista de RHCP) y yo tocábamos. Vuela Tom”, concluye el mensaje.



“Pasé ayer por los puestos de libros fuera de Strand pensando que te vería como siempre, me fumaría un cigarro y hablaría de raros hallazgos poéticos durante un par de horas”, escribió Thurston Moore, de Sonic Youth. “Te extrañaré, Tom. Descansa en paz”.



El legado de Television

Aunque la banda nunca tuvo mucho éxito comercial, la inventiva de Verlaine al tocar las dos guitarras influye el estilo de millones de músicos alrededor del mundo hasta el presente. Television publicó su innovador álbum debut Marquee Moon en 1977, que incluía la canción principal homónima de casi 11 minutos -un himno del rock artie de todos los tiempos- y otro clásico con el mismo inquietante y creativo juego de guitarras eléctricas, “Elevation”. Desde entonces, Marquee Moon se ha convertido en una especie de santo grial del rock alternativo. Ha sido una clara influencia para artistas como Pavement, Sonic Youth, The Strokes y Jeff Buckley”, escribió la revista Billboard en 2003.



La creciente tensión entre Verlaine y su compañero guitarrista Richard Lloyd llevó a Television a disolverse tras su segundo álbum, otro gran logro titulado Adventure.



Desde entonces, el grupo se reunió para un álbum homónimo publicado en 1992 y esporádicas apariciones en vivo, que incluso los trajeron a Buenos Aires en 2013.



“Queríamos despojarnos de todo, alejarnos de la teatralidad de los grupos de purpurina y del blues y el boogie”, escribió Richard Hell, cofundador de Television, en su autobiografía, I Dreamed I Was a Very Clean Tramp (Soñe que era un vagabundo muy limpio). “Queríamos ser descarnados, duros y desgarrados, como era el mundo”.



Verlaine publicó ocho discos solistas, siendo su mayor éxito comercial su segundo álbum en solitario de 1981, Dreamtime, que alcanzó el número 177 en la lista de álbumes de Billboard. Tcompañó con frecuencia a Patti Smith como integrante de sus bandas de acompañamiento.



Nació como Tom Miller, y más tarde adoptó el apellido del poeta francés del siglo XIX Paul-Marie Verlaine después de conocer a Hell, nacido Richard Meyers, en una escuela preparatoria del estado de Delaware. Eran jóvenes altos, delgados y sardónicos que abandonaron los estudios y se fueron al East Village de Nueva York, donde trabajaron en librerías y escribieron poesía juntos. Allí nació su leyenda que hoy es mentada con cariño y agradecimiento en las redes sociales del rock.