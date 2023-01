Maravillas argentinas pero muy poco conocidas

domingo 29 de enero de 2023 | 0:00hs.

El mundo está lleno de rincones mágicos y no es una novedad que la gran extensión geográfica de nuestro país nos regale una diversidad paisajística única. Hay escenarios naturales que a veces los que viven en la otra punta del lugar en cuestión -dentro de Argentina- ni saben que existen.

Más allá de las Cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno o el Cerro de Siete Colores, Argentina tiene paisajes menos conocidos, acerca de los que muchos no han escuchado hablar. Se trata de destinos con sabor a aventura, ideales para el turismo que se viene.

Generalmente son paisajes más alejados, con menos accesos e infraestructuras que los grandes spots turísticos tradicionales, pero que vale la pena descubrir y conocer su historia.

Laguna Escondida, Caviahue

La Laguna Escondida de Caviahue, en Neuquén, es una pequeña laguna natural, producto de precipitaciones estivales. Está ubicada en un farallón detrás de la villa, lo que permite tener una vista panorámica del pueblo.

Se puede ir caminando desde el sector poblado. Tiene algunas partes de zonas empinadas pero es muy tranquilo. Hay que seguir la señalización y con un poquito de intuición mirando la huella del camino se llega facilmente. Hay buena señal de 4G para enviar fotos al instante de la maravilla del lugar. Es una buena opción para una caminata de mañana o tarde.

Es una experiencia de tipo sendero, el cual se puede recorrer en modalidad trekking en verano y con raquetas de nieve, esquí de travesía o motos de nieve en invierno. Con una muy linda vista se aprecia la laguna rodeada por araucarias, a un lado se ve Caviahue y el Lago Caviahue, y del otro lado, el Volcán Copahue de fondo.

En la zona hay cabañas, viviendas turísticas, hoteles con diversa capacidad, servicios y precios. Toda la información de dónde alojarse, comer y qué más ver en Coviahue se encuentra en la página web www.caviahue-copahue.gob.ar.

Glaciar Ojo del Albino, Ushuaia

El glaciar Ojo del Albino está situado en la sierra Alvear, a unos 20 kilómetros al noreste de Ushuaia y es uno de los más pintorescos glaciares de Tierra del Fuego, por su laguna colmada de témpanos (trozos de hielos planos) y por la morrena frontal que presenta. Su extensión es de 86 hectáreas.

Aporta escurrimiento a la laguna Esmeralda, aunque hay un paleocauce, es decir, un tipo de humedal separado del cauce de agua que le dio origen, que indica que hace algunas décadas el drenaje principal era hacia el valle Beban, paralelo al de la laguna Esmeralda. La Laguna Esmeralda se vuelve una pequeña referencia enmarcada por el verde del bosque. Luego de rodear las Paredes Naranjas (paredón ubicado debajo del Glaciar Ojo del Albino, al fondo del Valle de la Laguna Esmeralda), se alcanza el hielo milenario al pie de la laguna Ojo del Albino (980 msnm), ubicada al término del glaciar, desde donde se puede apreciar la majestuosidad de los Andes Fueguinos en toda su dimensión.

El glaciar en esta área es un macizo plano de hielo surcado por grietas y rodeado por picos oscuros y afilados que descarga en el Ojo del Albino el agua de deshielo, donde flotan témpanos considerables.

A la hora de planificar un viaje a Ushuaia se puede encontrar toda la información sobre los destinos que pueden conocerse en esta ciudad en la página web tierradelfuego.org.ar.

Cono de Arita, Salta

El Cono de Arita está ubicado en la puna salteña entre las poblaciones de Caipe y Tolar Grande a 600 kilómetros de la ciudad. Tiene una altura de unos 200 metros y 800 metros de diámetro y un perímetro de 2,4 kilómetros, para muchos es el cono natural más perfecto del mundo.

Varios estudios realizados por geólogos demostraron que esta formación no es más que un volcán que no tuvo la fuerza suficiente para estallar, por lo que no posee cráter ni lanzó lava, el paisaje que lo rodea es sal negra, que es atraída a la superficie por la magma subterránea.

En un principio, estuvo en duda que fuese una creación de la naturaleza por su perfección pero luego se descubrió que si lo era. Restos arqueológicos hallados en el lugar advirtieron que hombres de antiguas civilizaciones lo habrían utilizado como centro ceremonial.

Allí se pueden realizar visitas guiadas y recorrer el Salar Arizaro -el tercero más grande del mundo-. Para mantenerlo preservado, está prohibido escalar e ingresar con vehículos.

Más información sobre los destinos que hay para conocer dentro de la provincia están en la página web www.turismosalta.gov.ar y para ver imágenes de los puntos turísticos se puede acceder a las redes sociales como Instagram, con el nombre de usuario “visitsalta”.

La Buitrera, Bariloche

A solo 30 km hacia el este de la ciudad de Bariloche, asfaltado hasta el aeropuerto y ripio el resto del camino se encuentra el Cerro La Buitrera. Para llegar hay que salir desde Esandi y Circunvalación, tomar camino a la Paloma (ruta de ripio), con dirección a Río Ñirihuau Arriba, serán unos 18 kilómetros hasta la estancia del Desafío, este lugar está cerrado no te dejan pasar, hay que seguir la calle hasta que te encontrás con una tranquera, dónde señala el horario de ingreso a las caminatas de La Buitrera

Una vez en el lugar se puede hacer una caminata de 3 kilómetros aproximadamente, en estepa disfrutando de avistaje de cóndores y de las formaciones rocosas.

Tiene formaciones de rocas sedimentarias, erosionadas con el viento y el agua durante millones de años. Si bien su altura está cerca de los 1470 msnm, las mejores vistas del cerro se consiguen rodeándolo por debajo en una caminata corta y poco exigente.

En este cerro de unos 1600 m.s.m se puede observar formaciones de piedra donde la erosión del agua y el viento han formado agujeros naturales, los cuales sirven de “dormitorios” a las magníficas aves que son los cóndores.

A través de la página web barilocheturismo.gob.ar se puede conocer mucho más de esta región de la Patagonia Argentina.

Salto del Agrio, Caviahue

Un gigantesco salto de agua cae al vacío desde aproximadamente 60 metros de altura y estalla en una pequeña laguna que espera debajo con sus aguas inmóviles, como si desde hace años hubiesen estado unidos chorro y laguna.

Para llegar desde Caviahue, hay que tomar la ruta provincial 27 y dirigirse como si se pretendiera llegar a Copahue. Allí se debe girar a la derecha por el camino del Cañadón del Trolote que llevará, observando con atención los carteles indicadores, hasta la famosa cascada.El viaje es de aproximadamente 10 kilómetros. Las araucarias y el río Agrio, con algunas de sus múltiples cascadas, acompañan el recorrido hasta el final, cuando el camino de ripio termina junto a una pequeña montaña de piedra.

Es una imponente salto que está enmarcado en un amplio cañón que se formó por sucesivas coladas de lava, producto de la antigua actividad volcánica.

Las paredes conforman un cañadón de roca basáltica formada por la histórica actividad volcánica y glaciárica de la zona.

Estas paredes se encuentran teñidas de colores ocre, anaranjado y amarillento producto de los minerales que contiene el agua proveniente del Río Agrio.

Valle de la luna rojo, Río Negro

El Valle de la Luna de General Roca fue declarada Área Natural Protegida en el año 1997, forma parte de la barda y por la erosión de los siglos, el viento y la lluvia se convirtió en un sitio de singular aspecto. Desde allí la naturaleza tiene otro sentido, los paisajes se dibujan magníficos y la vista no alcanza a penetrar tanta belleza.

Hay un sendero entre rocas magnífico y se llega al valle luego de caminar cerca de una hora, dejando el auto en un estacionamiento que hay en la zona. No hay demasiada dificultad para hacerlo, si bien hay que subir algunas montañas, no son elevadas.

Al regreso se puede disfrutar del río donde se puede acceder hasta la orilla en auto.

Las características del terreno, tanto del Valle de la Luna como del resto de la zona de bardas, son propicias para la práctica de diversos deportes.Cañadones de techo arenoso y pesado, pronunciados declives, cuestas pedregosas y filos son un desafío para ciclistas, enduristas y quienes utilizan vehículos todo terreno.



