Otra oportunidad para el Mercosur

domingo 29 de enero de 2023 | 6:00hs.

El retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en su tercer mandato, le da un nuevo impulso a la región. Uno de los ámbitos claves que se había debilitado es el Mercado Común del Cono Sur, más conocido por su sigla Mercosur. Esta vez la misión parece más difícil, porque cada uno de los socios del bloque tiene sus propias urgencias. Pero tampoco debe olvidarse que el Mercosur fue creado, por Brasil y Argentina a fin de integrarse y fortalecerse ante la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso la llegada de Lula al máximo cargo, genera esperanza de fortalecer este proceso de integración regional que comenzó en 1991, a los que después se sumaron Paraguay y Uruguay y ahora, se propuso la incorporación de Bolivia como socio pleno y a trabajar de manera constructiva para el futuro regreso de la República Bolivariana de Venezuela. Justamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un poco por las críticas y ante el temor de una posible detención por las denuncias que pesan sobre él por el delito de lesa humanidad y denuncias ligadas al narcotráfico, decidió cancelar su llegada al país y la reunión que tenía prevista con su homólogo brasileño en Buenos Aires, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para lo cual también llegó Lula al país. La Celac es un organismo intergubernamental de diálogo y concertación política en la que participan 33 países de América Latina y el Caribe. Su vigencia empezó en diciembre de 2011 en Caracas, época en la que el presidente de Venezuela era Hugo Chávez.

Lo cierto es que esta semana estando Lula en la Argentina, se dio a conocer la intención de avanzar en un proyecto de moneda común en la región para concretar transacciones comerciales y con ello disminuir la alta dependencia hacia el dólar. Representó una de las principales novedades para los dos países que dieron origen al Mercosur. Lo de la moneda común representó además una idea que se intentó plasmar sin éxito en los BRICS, como se conoce a partir de la sigla de los países que lo componen como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Quedó en claro entonces que no resulta fácil, por lo que representa todo un desafío. Pero, de concretarse, implicaría una gran oportunidad para fortalecer la región. El tema se planteó en ocasión en que Lula arribó a Buenos Aires, en lo que representó su primera visita al exterior desde que asumió el 1 de enero pasado. En la oportunidad se firmó además acuerdo sobre integración económica y financiera, para avanzar en la reducción de barreras en el intercambio de bienes y servicios y convenios para proyectos tecnológicos y científicos, a efecto de intercambiar información sobre utilización de nuevas tecnologías. A su vez en la oportunidad los presidentes de Argentina y Brasil firmaron una declaración conjunta en la que reclaman la independencia judicial y en el que piden combatir la desinformación, la radicalización política y las amenazas al estado de derecho.

El objetivo principal del bloque es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones. Brasil es clave, porque es el país que más productos argentinos importa, desde hace al menos tres décadas. Estando en el país, Lula -que reconoce al presidente argentino aquel apoyo brindado cuando estaba detenido- cursó una invitación a Alberto Fernández para que visite Brasilia en junio, ya que este año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Allí se firmaría un plan de acción de relanzamiento de la alianza estratégica Brasil y Argentina que ya se empezó a diagramar. Todo lo previo implicó los acuerdos formales.

El frustrado encuentro con Cristina

En lo político, se destacó el frustrado encuentro entre Lula y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Surgieron varias versiones como que el presidente de Brasil no estaba dispuesto a trasladarse a la sede del Senado, presuntamente por una cuestión de seguridad -aunque otros dicen para no allanarse a trasladarse hasta allí- donde la vicepresidenta recibe a sus invitados. No fue posible el encuentro con Lula, sí con los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Pietro y en forma previa, había recibido a la jefa del Estado de Honduras, Xiomara Castro.

Desde España

En medio del intento de fortalecimiento del Mercosur, también desde España llegó la noticia que se estaría analizando relanzar acuerdo entre la Unión Europea y el bloque regional. Tal aspiración no es nueva, aunque ahora está más latente y cercana la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio entre ambos bloques económicos. Hay sectores, como la Unión Industrial Argentina y rubros afines que no ven con buenos ojos comenzar a competir con los europeos en sus áreas de incumbencia y perder las protecciones que existen en la actualidad. Lo cierto es que el martes 31, Santiago Cafiero viajará a Bruselas donde tendrá un encuentro bilateral con el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell. Se espera que allí se anuncien dos reuniones claves, una entre los miembros de la Celac y la Unión Europea previsto para el 27 de julio próximo en Bruselas y posiblemente, también en esos días, con el Mercosur, para analizar la posibilidad de la unión de ambos bloques. De concretarse se avanzaría en un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Estando en Buenos Aires, el presidente de Brasil confió a su par de la Argentina, las urgencias de concretar la firma del acuerdo UE-Mercosur, cuyas negociaciones están concluidas desde junio de 2019, aunque el acuerdo se vio frenado desde entonces por la política medioambiental llevada a cabo por Bolsonaro.

A Dios rezando y con el mazo dando

Pero no fue todo sonrisa para el gobierno. El papa Francisco sorprendió con una dura advertencia al gobierno de Alberto Fernández sobre la galopante inflación. Sostuvo que la Argentina tiene un nivel de inflación impresionante. Nada que no se conozca por estos lugares, pero viniendo del Sumo Pontífice representó una dura estocada a la alicaída imagen de la administración nacional.

Francisco tras aclarar que con su expresión no hacía política -pero conoce del alcance de sus palabras-, sino que se remitía a los datos, recordó que, al terminar la escuela secundaria en el año 55, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. Y se preguntó qué pasó, cuestionando si fue mala administración o malas políticas. Como suele ocurrir siempre, como respuesta el gobierno repartió culpables y planteó que cuando en el país gobernó Juan Domingo Perón otra era la realidad argentina, para luego advertir que cuando empezaron a sucederse gobiernos dictatoriales, siempre regidos por las lógicas liberales y conservadores, generaron lo que generaron. Desde el espacio también aprovecharon para cargar con la herencia dejada por Mauricio Macri. Más allá de toda especulación, lo que al parecer hizo el papa Francisco fue apelar al famoso refrán “a Dios rezando y con el mazo dando”, es decir para frenar la inflación ya no alcanza con seguir rogando o confiando en que la suerte dará una mano a los argentinos, sino que el gobierno deberá trabajar muy duro para revertir este momento de crisis en el país.

Lo previo, representa no solo el bienestar del pueblo, sino la posibilidad de mantener las chances de conservar posibilidades como espacio político en las próximas elecciones. Está claro que la oposición cargará con dureza sobre las debilidades que va demostrando el oficialismo, como sucede en el enfrentamiento que se lleva a cabo ante el pedido de destitución de cuatro jueces de la Corte Suprema. Son 31 los diputados que integran la comisión de Juicio Político. El jueves 2 de febrero, comenzarán a argumentar las razones del pedido de tal desplazamiento, donde desde el Frente de Todos cumplirán el rol de acusadores y como viene mostrando, en Juntos por el Cambio, actuarán defendiendo cada embate.

Rosca política

En lo político partidario, en enero no se detuvo la rosca política. En el Frente de Todos, además de volver las rispideces entre el presidente y el cristinismo, intentan conocer los posibles nombres para competir en las presidenciales. En el radar justamente está el ministro Sergio Massa pero que, si no doma la inflación, desaparecerían tales oportunidades. Vuelve a sonar Daniel Scioli, quien podría competir siempre que Alberto Fernández no sea candidato. También se busca alguna otra figura convocante para este momento de crisis del peronismo, para ello se piensa en algún gobernador exitoso. Además, siempre estará presente el guiño o la determinación que podría tomar Cristina.

Están enfrentados los que dicen estar Juntos

En Juntos por el Cambio, se viene desatando una interna feroz que nadie se anima a estimar cómo terminará. Está claro que hay una rebelión a la base, porque a Mauricio Macri se le escapó hace rato el control de Horacio Rodríguez Larreta que sigue avanzando en alianza y dispuesto a hacer frente a Patricia Bullrich, que esta semana volvió a buscar la bendición de Macri. Pero también aparecen en escena María Eugenia Vidal y aún más decidido por el radicalismo, Gerardo Morales y hasta coquetean con Juan Schiaretti. En el caso de Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, avanza en reuniones y alianza con la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien tampoco descarta una posibilidad de presentarse por el máximo cargo en el país. A su vez, Carrió y Morales, están del lado de Rodríguez Larreta en medio de la pelea en el PRO. Este último dirigente busca terminar con la grieta y habría dejado en claro tal postura estando en Puerto Iguazú. Los que se autodenominan halcones no tienen el acompañamiento social para gobernar el país, además Javier Milei les sigue sacando votos por ese lado de la grieta.

Sin definición en las provincias

La falta de definición de Juntos por el Cambio repercute en las provincias. Es lo que ocurrió esta semana en Córdoba. La coalición conformada por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Cívico, le envió al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti un documento formal para que no adelante las elecciones y llame a comicios seis meses antes del final de su mandato. La oposición muestra allí su preocupación de no llegar a tiempo para definir candidaturas. Más allá de esto y pese a que lo tironean de ambos bandos, Schiaretti como lo hizo también Juan Manuel Urtubey, había anunciado que sería candidato a presidente en las elecciones de este año. A su vez, ambos descartaron participar de unas Primarias con el kirchnerismo o el Frente de Todos.

El mismo desconcierto que se da en Córdoba, a raíz de la pelea interna, ocurre en Misiones, donde todavía esta alianza partidaria no logró oficializar candidaturas para el 7 de mayo, cuando habrá elecciones a gobernador, diputados e intendentes en los 78 municipios. Para ello, de haber interna partidaria, deberá resolverse antes del 18 de marzo, ya que dos días después, se deberá presentar el registro de candidatos. El tiempo corre y es lo que deberán resolver en Juntos por el Cambio en Misiones, conformado por la UCR, el PRO y Activar.

La Renovación suma adhesiones

La Renovación con sus principales candidatos ya confirmados a gobernador y vice, Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, recorren la provincia y mantienen contactos fluidos y van confirmando candidaturas en distintos municipios. Se destaca entre los intendentes el estilo de gestionar y concretar obras del jefe comunal de Posadas, razón por lo cual junto a los principales candidatos de la renovación cuentan con alta aceptación. Como se sabe también en este espacio político ya tienen definido los candidatos a diputado nacional y senador, que será el deportista posadeño Daniel “Colo” Vancsik y el actual vicegobernador, Carlos Arce.

Turismo a pleno en Misiones

Este año quedó consolidada la idea que Misiones atrae ya no sólo por las Cataratas del Iguazú -que sigue siendo el principal destino-, sino que también es un imán al argentino y extranjero, la posibilidad de conocer e instalarse en una cabaña para descansar en cercanías de cascadas y arroyos. A su vez, representó un gran salto de calidad y una atracción para todos los visitantes, la ciudad de Posadas tanto de día con sus propuestas de playas como la atracción de paseos de compras o para disfrutar de la amplia gastronomía. Los números que maneja el Ministerio de Turismo de la provincia, reflejan este buen momento. De esta manera, se estima que, en materia de consumo e inversión realizada en Misiones en obras, servicios y otros, prácticamente permitirá triplicar los ingresos comparados a los datos de primer mes del año pasado. Se estima que en toda la provincia enero concluirá con unos 210 mil visitantes en la provincia, representado en un 80% por argentinos y otros 20% extranjeros, tanto de Brasil y Paraguay y de países fuera de la región. Desde estos países ingresan recursos en sus recorridos o concretando tours de compras, fortaleciendo en definitiva el Producto Bruto Interno y generando más empleo local.