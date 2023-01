El debate de juicio político a la Corte, el plato fuerte del verano legislativo

domingo 29 de enero de 2023 | 6:02hs.

La Cámara de Diputados de la nación se activó la semana pasada con el inicio de las sesiones extraordinarias y el menú legislativo para este verano estará centrado en el avance del análisis de los proyectos de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

El próximo jueves será la segunda reunión de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, donde los autores de las 14 iniciativas que solicitaron ese enjuiciamiento, expondrán los fundamentos de esa requisitoria y luego se analizará si son admisibles o no esos pedidos.

Esa comisión que preside la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, se reunirá todos los todos los jueves para seguir avanzando en el mecanismo de tratamiento previo de las denuncias contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda por mal desempeño de sus funciones.

Todo indica que las denuncias serán admitidas y por lo tanto a partir de mediados de febrero comenzará la etapa de admisión de pruebas para el pedido de remoción de las máximas autoridades del Poder Judicial, que se extenderá hasta fines de marzo.

Luego las iniciativas de juicio político podrán llegar al recinto de la Cámara de Diputados donde no cuenta con los números de acompañamiento necesarios como para lograr su aprobación final.

Pero para eso falta y mientras tanto el verano legislativo seguirá ofreciendo como plato fuerte esta discusión política que enfrenta al oficialismo con la oposición y que está lejos de ser un tema de interés social para la mayoría del país.

Los pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia son 14 y todos comparten cuatro causales para solicitar el desplazamiento de los magistrados y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La primera causa que se cuestiona a los cuatro jueces supremos es el fallo que benefició a la ciudad autónoma de Buenos Aires (Caba) en el conflicto por la coparticipación federal de recursos. La segunda causa está referida al fallo del máximo tribunal que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

Por último, hay pedidos de juicio político que se sustenta en el mal manejo de la obra social y en el fallo del 2x1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.

Acusaciones cruzadas

“Voy a ajustarme a la Constitución Nacional y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la justicia. Se trata de una causal para apartar del cargo a aquellos funcionarios que no se desempeñan bien en la función en que han sido designados”, aclaró la diputada Gaillard al inaugurar la actividad de la comisión de juicio político el jueves pasado.

Minutos después tomó la palabra el diputado del PRO, Omar De Marchi, quien dijo que se niega a “analizar el pedido de juicio político a la Corte como si formara parte de la agenda central de la Argentina”. Este proceso, consideró el legislador, es “una puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente Alberto Fernández, que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”.

El titular del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, le respondió que “no venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer. No andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso”.

Así, en ese clima de ping pong caliente comenzó la primera reunión de la comisión de juicio político. Seguirá reuniéndose todos los jueves y todo hace prever que no bajará el nivel de confrontación.

Monotributo para ‘tecnológicos’

Pero también otras comisiones parlamentarias comenzaron a desperezarse la semana pasada y en ese sentido el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller, convocó a los miembros de ese cuerpo a una reunión el próximo miércoles para debatir el proyecto de régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, una de las leyes que solicitó el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando asumió su cargo.

Se trata del proyecto popularmente conocido como ‘Mono-Tech’ una iniciativa que apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico de nuestro país puedan facturar servicios al exterior y cobrar en moneda extranjera.

“Asistirán como invitados el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner, la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Castagneto” según se expresa en la convocatoria a esta comisión.

Se sumó la Ley Lucio

El gobierno nacional decidió sumar al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación la Ley Lucio, que prevé la capacitación de funcionarios públicos en casos de violencia contra menores de edad, y que lleva su nombre en honor al nene de cinco años brutalmente asesinado en 2021 por su madre y su madrastra.

Así lo anunció el jueves pasado la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la iniciativa que busca crear el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Este proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados podría ser convertido en ley este verano si el Senado de la Nación decide abordarlo.

“El presidente Alberto Fernández me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto” comunicó la semana pasada en sus redes sociales la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Con la suma de la Ley Lucio se eleva a 28 el número de los proyectos de ley que el poder ejecutivo nacional ofrece al parlamento argentino para este verano.

El proximo jueves 2 de febrero la Justicia dará a conocer la sentencia contra la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, que se encuentran acusadas por “homicidio calificado y abuso sexual” y podrían ser condenadas a cadena perpetua.



Moreau: “No buscamos show”

El diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó que con el juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema el oficialismo “no busca un show mediático” sino que el tribunal “recupere su independencia”, a la vez que estimó que con el avance de la investigación y la presentación de nuevas pruebas se lograrán mayores respaldos a favor del enjuiciamiento.

En la entrevista, el legislador anticipó que el oficialismo impulsaría la votación de la admisibilidad del juicio político a los integrantes del tribunal el próximo jueves 9 de febrero, fecha en que podría abrirse la investigación y dar inicio formalmente al proceso.

“Nosotros estamos concentrados en tratar de avanzar con tranquilidad y con seriedad, en reunir los elementos para que cuando llegue el momento de admisibilidad las razones sean contundentes”, remarcó.