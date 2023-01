Pulpas de frutas tropicales tienen buena salida desde San Javier

domingo 29 de enero de 2023 | 6:05hs.

El emprendimiento El Mortero, pulpa de frutas, surgió de la idea que aportaron tres amigos en 2016 después de realizar un estudio de qué cultivo podían elegir para ser procesado y comercializado. Apuntando a una venta para ganar dinero, pero también para crear una fuente laboral para familias de la zona de San Javier, hoy se encuentran procesando variadas frutas. Y además compran la producción a pequeños productores para que puedan estimularlos al cultivo de frutas tropicales y que puedan abastecer a su fábrica. Es así como entendieron que por el clima de Misiones y la aptitud de la tierra, entre otras cualidades, las frutas tropicales se convertirían en una gran posibilidad comercial principalmente para centros de gran demanda como ser Buenos Aires, el Sur del país entre otros lugares donde los productos obtenidos de las frutas procesadas son muy requeridos en grandes panaderías, bares etc.

La palta hass es muy valorada como fruta y para realizar pulpa. Foto: J. Galiano

El Territorio dialogó con el ingeniero Guido Nizzoli, uno de los mentores y dueño de la fábrica de jugos de frutas naturales cultivadas en Misiones, quien dijo que “nosotros recibimos las frutas, las procesamos, envasamos en distintos envases en función de lo que cada cliente nos pide , incluso hay clientes que piden que envasamos con sus marcas propias así que nos mandan los envases, se hace el envasado y envío, produciendo siempre con la fruta de la época, ahora estamos procesando maracuyá, guayaba, papaya, mango, frutilla, uva, limón tahití ( más conocido como limón caipiriña ) kiwi, entre tantas otras frutas que se cultivan en Misiones”, indicó.

Agregó que es un proyecto integral de enorme potencial productivo y social ya que abarca la producción primaria de frutas en las chacras, la industrialización y la distribución de las mismas en los distintos mercados pero con agregado de valor en origen.

“Es importante que los productores sepan que compramos frutas en toda la provincia, no solamente en la zona, aun si la fruta no está en buenas condiciones o tamaño, ya que de todo se puede sacar una parte útil. Actualmente muchas cervecerías nos compran las pulpas ya que fabrican cerveza frutadas, saborizadas etc, también grandes heladerías para los helados y batidos, también a boliches, coctelerías y panaderías, ya que hacen tortas con nuestras pulpas”, sostuvo.

En cuanto a las dificultades que existen, Nizzoli dijo que “una de las problemáticas con la que nos encontramos es con la falta de créditos para emprendimientos como el nuestro, es un dato importante para quienes quieran emprender algo similar sepan que esa es la problemática más importante que tenemos en el sector para crecer rápidamente. Nosotros todo lo que logramos es a base de inversión de utilidades, es decir que créditos para industrias no hay en Argentina. Si hubiesen esos créditos nosotros hasta podríamos estar exportando nuestras pulpas y jugos, porque también hacemos jugos”. Agregó que próximamente estarán produciendo cervezas frutadas.

La fábrica de procesado de frutas genera mano de obra en la localidad de San Javier tanto en la planta procesadora como en el campo. Una de las personas que trabaja en el lugar de la planta es Andrea Díaz quien hace más de dos años que se desempeña allí. Se refirió al respecto y explicó que “trabajamos con varias frutas de acuerdo a la temporada, ahora estamos con el maracuyá que ha dado buena producción este año, pero también trabajamos con ciruela, uva, lo que usamos de cada fruta es la pulpa y la cáscara se le lleva a los animales. Para mí significa mucho trabajar aquí porque es algo nuevo que está creciendo y nos da la oportunidad de tener un sueldo”.

Nizzoli, por su parte, agregó que la producción de maracuyá este año está a pleno, se está realizando buena cosecha con buen tamaño de frutas y de muy buena calidad, el campo que eligieron para plantar está en cercanías del Cerro Monje y se ha elegido ese lugar ya que por la altura que tiene la plantación está protegida de las heladas.

Producción de palta

Una de las frutas que procesa la planta El Mortero es la palta, que la compran a los ingenieros Ariel y Nicolás Olivera, quienes apostaron al cultivo de tan beneficiosa fruta.

Este matutino dialogó con el ingeniero agrónomo Nicolás Olivera, quien afirmó: “Nosotros empezamos con el proyecto en 2012 con el cultivo de palta, variedad hass, optamos por esa variedad porque es una de las más consumidas a nivel mundial. En ese año empezamos con alrededor de 100 plantines que nos otorgó el Ministerio de Agro de la provincia y a partir de entonces fuimos incrementando de manera propia las plantas, en la actualidad tenemos más de 400 plantas en producción”.

“Nuestra densidad es de 250 plantas por hectáreas, lo que genera una producción de 7 mil kilos por hectárea, estos últimos años la producción disminuyó por la falta de lluvias que afecta directamente al cultivo, por lo que afecta también a la producción”, expresó.

Remarcó que en cuanto a la comercialización, “tenemos diferentes puntos de venta, por un lado está la fruta descarte que son aquellas de menor tamaño o que tienen alguna mínima afección, esas se venden en la fábrica de pulpa acá de Misiones y por otro lado tenemos la comercialización de las frutas frescas al por menor y mayor, tanto en la provincia como a Buenos Aires, Tucumán, Bahía Blanca y otras provincias con la posibilidad de diversificar nuestros productos y dar a conocer”.

“En cuanto a las aspiraciones a un futuro no muy lejano consideramos agregar más hectáreas en producción y tecnología a nuestro cultivo como ser un sistema de riego para hacer más eficiente la producción y obtener así mayor kilos por hectárea, paliando así el déficit hídrico ya que nuestra gran problemática actual es la falta de agua”, concluyó Olivera.

Informe de domingo

Las frutas misioneras, con mucho potencial en el mercado nacional

Pulpas de frutas tropicales tienen buena salida desde San Javier

Buenos Aires recibió unas 9.000 toneladas de productos misioneros

De Misiones al país: cinco frutas son protagonistas

La mandioca lidera la producción misionera

Cuencas y acciones para más desarrollo

Producción orgánica para hoteles de Puerto Iguazú

Con más producción propia, se evitaría la fuga de millones de pesos