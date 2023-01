Pintura para exterior y sol: qué producto elegir para que dure más tiempo

sábado 28 de enero de 2023 | 16:38hs.

Las altas temperaturas deben tenerse en cuenta en todos los aspectos y uno de ellos es el ámbito de construcción. Ese último detalle que embellece a la obra finalizada debe estar compuesto por productos resistentes a los rayos del sol, a los cambios de clima y al paso del tiempo. Para saber qué pintura de exterior elegir, Juan Vaccari dio algunas recomendaciones para tener en cuenta.



¿Qué tipos de pinturas recomiendan?

Hay dos tipos de pinturas, para la pared lo tradicional es el látex. Tiene que ser un poliuretano con protección de rayos ultravioletas, porque si se coloca un acrílico común la pintura se quema y queda como un papel viejo, cuando llueve parece que se humecta y vuelve al color, de nuevo se seca y queda todo manchado.

También hay un nuevo producto atérmico que se llama techo frío y es ultrareflectivo. Se aplica en el techo, es ultra blanco y de ahí viene su característica principal, que es que refleja el 85 por ciento de los rayos solares y tiene una ventaja en el interior del ambiente, es decir, baja en un 20 por ciento la temperatura. Hace ahorrar entre un 40 y un 50 por ciento de energía en electrodomésticos para enfriar la casa.

Resumiendo, se puede tener la pintura para la pared, para que no se queme, y la pintura del techo para mejorar la calidad de vida dentro de la casa.

¿Hay colores que ayudan a que la vivienda esté un poco más fresca?

Es como la ropa, siempre hay que tratar de pintar con colores claros. Por lo general a la gente le gusta pintar de rojo o naranja fuerte pero esos colores absorben mucho calor y eso traspasa la mampostería. A una casa que le pega fuerte el sol todo el día, la pared del lado del adentro inclusive a la noche sigue caliente. Siempre es mejor elegir colores como el beige, marrones, grises, por ejemplo.



¿Puede desgastarse la pintura si se elige un color oscuro?

Eso pasaría si se pone una pintura que no sea un poliuretano con protección de rayos ultravioletas. Si no tiene eso hasta en el invierno con el sol se va a quemar. De por sí el color sufre un desgaste pero al no tener ese producto se acrecenta y acelera el proceso, porque se quema la tinta del compuesto. Por ahí la pintura no se descascara pero el color parece que tiene 100 años, es como salir al sol sin protector solar.



¿Cada cuánto es recomendable pintar el exterior de la casa?

Por lo general, con la pintura recomendada, se tiene de siete a ocho años una buena calidad, ese es el tope del producto, que es muy bueno, pero la gente pinta (porque se cansa del color o porque quiere renovar) cada tres o cinco años.