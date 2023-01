Recrearon el descenso en kayak por el arroyo Piray Miní realizado por aventureros hace 52 años

sábado 28 de enero de 2023 | 11:30hs.

Entre el 14 y 18 de enero pasado se realizó en el cauce del arroyo Piray Miní el descenso en kayak desde la Picada 10 de Pozo Azul. La actividad tuvo como objetivo el reconocimiento del terreno y el marcado de puntos importantes como cursos de agua, puentes y señales de furtivismo. Esta travesía fue realizada en su mayoría por guardaparques y fue gestaba en base a la historia de una aventura en el Piray Mini que data del año 1.968 donde tres amigos bajaron el arroyo en canoa.

La guardaparque Clara Gonzalez fue la precursora de recrear la aventura de los tres amigos, Juan Rafaela Galasso, Carlos Antonio Tarnowsky y Santiago Armando Pocho Galeano, quienes fueron con la idea de volver a los 4 días y estuvieron 14. Empezaron la travesía desde el arroyo Barra de Barullo, principal afluente del Piray en el cerro 60. Fue en la Semana Santa del año 1968, en el mes de abril. Dos de los aventureros ya fallecieron.

Clara González en diálogo con este medio contó que la idea nació a partir del relato que hace parte de la historia de Eldorado, “fueron, 6 meses de planificación primero éramos tres, después se sumaron más personas al conocer la idea de la travesía, pero terminamos realizando la travesía 5 personas. La idea fue en base a la historia de aventura de los tres amigos, pero nosotros no lo hicimos completo, sino que un tramo de 95 kilómetros, nosotros remamos este tramo en 5 días”.

La aventura que tenía como objetivo reconocer el estado de conservación del espacio y el monitoreo de fauna fue muy intenso. Realizaron el descenso en el que recorrieron 96 kilómetros en pos de la revaloración del patrimonio natural hídrico Iris Figueredo, Natalia Schendel, Martino Esteche, Rodrigo Rodríguez y Clara González, con el apoyo logístico de Omar Darío Barrionuevo, Víctor Zemunich, Mauricio Chamorro y Verónica Ruiz.

“Es un cauce que esta como muy dañado ecológicamente, tiene muchos cultivos de exóticos como ser pino, aun así es muy bonito sobre todo la quebrada de la zona del 60. Partimos desde la picada 10 gracias al apoyo de personas que nos ayudaron con la logística de llevar los kayaks y pernoctamos al costado del arroyo, teníamos nuestros víveres. Una experiencia muy linda” explico González

Los participantes se encontraron con varias especies de interés para la conservación como Yacutinga (Pipile jacutinga), patos como el Cutirí (Amazonetta brasiliensis), el Real (Cairina moschata), y el Macá cara blanca (Rollandia rollans), y mucha avifauna relacionada al agua, como las tortugas. Se observaron algunos carpinchos esporádicamente.

El bajo caudal de agua fue determinante para correderas muy bajas y grandes pozones con largos remansos. “Me sentí espectacular, al principio estaba ansiosa, pero planificamos un protocolo de salida y de evacuación por si pasaba algo. El hecho de que estuviera bajo el arroyo, no había peligro de lastimarse los brazos por la corredera, pero si tuvimos cuidados de no cortarnos los pies. Volvería hacer, me hubiera gustado haber hecho el tramo completo creo que nos faltaron 80 kilometros, pero decidimos entre todos que no podíamos completarlo” indicó Clara Gonzalez.

El grupo de participantes disfrutó de una vista imponente en cuanto a paisaje, pues atravesaron toda la zona del Kilómetro 60, una enorme quebrada que desciende en altura hasta llegar a Eldorado. Tiene formas similares a su arroyo vecino, el Piray guazú. Sin embargo, presenta también paisajes de arroyos menores tributarios.

Los participantes agradecieron especialmente a Don Santiago Galeano por abrirles las puertas

de su casa para recibirlos y contarles su historia de este descenso y a Daniel Maslovski por

ceder su predio como refugio ante una tormenta. También a Selva y Monte Experience y a

Jorge "Coco" Esteche por facilitar la logística de kayaks.