Cuándo había sido la última vez que Argentina fue eliminada en primera ronda de un Sudamericano Sub 20

sábado 28 de enero de 2023 | 9:30hs.

La gran expectativa generada en el equipo dirigido por Javier Mascherano se fue diluyendo con el correr del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se juega en Colombia y que tuvo la eliminación de Argentina en primera ronda, algo que no ocurría desde hacía una década. En aquel entonces, el técnico era Marcelo Trobbiani y contaba con varias jóvenes figuras.

Aquel certamen tuvo valor agregado de jugarse en la Argentina y se disputó del 9 de enero al 3 de febrero en los estadios Malvinas Argentinas de Mendoza y Bicentenario de San Juan. Ese plantel tuvo como figuras a Ricardo Centurión, Juan Musso, Lisandro Magallán, Matías Kranevitter, Luciano Vietto, Alan Ruiz, Manuel Lanzini y Lucas Melano, entre otros.

Sin embargo, pese a jugar con el apoyo de su gente y de las individualidades, el equipo cayó en los dos primeros partidos (0-1 vs. Chile, 1-2 vs. Paraguay), empató uno (2-2 vs. Bolivia) y venció en el último (3-2 vs. Colombia), algo que no le alcanzó y terminó cuarto en el Grupo A que ganó Chile con puntaje perfecto (12) y los otros dos clasificados fueron Paraguay y Colombia, ambos con 6 unidades. Último quedó Bolivia (1). Colombia fue campeón y tuvo entre otros a Juan Fernando Quintero y Miguel Borja.

En el global de los diez seleccionados la Argentina terminó séptima en esa edición y fue -hasta ahora- la peor posición histórica según informa el sitio de la AFA, que aportó el historial de los equipos nacionales en esta categoría cuyo primer campeonato se disputó en 1954.

No obstante, hubo otros dos antecedentes de eliminaciones en primera ronda y fueron en Venezuela 1977, cuando terminó sexto; y en Paraguay 1985, que culminó quinto. Puede sumarse el torneo de Colombia 1964, en el que no había zona de grupos, pero de siete equipos se terminó sexto. En el resto de los eventos siempre se pasó a la segunda instancia terminó en el podio, salvo en Chile 1974 y Ecuador 2017, sendas cuartas colocaciones finales.

En las 30 presencias en el Sudamericano la Argentina fue campeón en cinco ediciones: Paraguay 1967, y luego en Chile 1997 (luego campeón mundial en Malasia), Argentina 1999, y en Uruguay 2003 y 2015. Asimismo, ostenta siete subcampeonatos: 1958, 1979, 1991, 1995, 2001, 2007 y 2019; además, ocho subidas al podio en tercer lugar: 1971, 1975, 1981, 1983, 1987, 1988, 2005 y 2011. La Albiceleste no estuvo en la primera edición en 1954 ni en 1993 por la suspensión que tuvo el equipo Sub 20 tras los incidentes en el Mundial de Portugal 1991.

La presente competición que se realiza en Colombia tuvo la particularidad para el elenco argentino de llegar con el envión emotivo después de que el conjunto mayor logró la tercera Copa del Mundo en Qatar el mes pasado. Aunque el estreno de la tercera estrella en la camiseta no fue el esperado. La Argentina perdió en su debut ante Paraguay (2-1) y frente a Brasil (3-1). Luego, superó por la mínima a Perú, pero este viernes no pudo frente a Colombia, el anfitrión.