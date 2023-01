Aumentan los casos y muertes por chikungunya en Paraguay

sábado 28 de enero de 2023 | 5:00hs.

El chikungunya, enfermedad que se transmite por la picadura de un Aedes aegypti infectado con ese virus, sigue en alza en Paraguay, supera a los casos de dengue y mantiene alerta a la región.

Según dijeron ayer las autoridades sanitarias paraguayas, el país limítrofe llegó a un total de 7.000 casos de chikunginya desde el primero confirmado en octubre pasado, de esos hay más de 5.000 personas que fueron diagnosticadas en las últimas tres semanas. Pero estiman que la cifra podría seguir en ascenso ya que sólo en la última semana se registraron un total de 1.141 casos, mientras que los casos de dengue fueron siete. También en lo que va del año hubo cinco decesos más otro que se confirmó a finales de diciembre.

“Probablemente tengamos un registro mayor de casos de chikungunya, porque muchos de ellos ya no se confirman por laboratorio cuando hay enfermos en la casa, y otros son asintomáticos o casos leves”, explicó el director de Vigilancia de la Salud del Paraguay, Guillermo Sequera.

En ese contexto, a diferencia de semanas anteriores, el chikungunya sigue expandiéndose fuera del epicentro que originalmente fueron los departamentos de Central y Asunción. Actualmente la epidemia se está corriendo a otros departamentos como Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes, Concepción y Alto Paraguay.

“El problema está en el área metropolitana, empezó en el norte en las ciudades de Mariano Roque Alonso y Limpio, luego descendió a otros municipios. En el área metropolitana afectó en principio a barrios como Zeballos Cue, Botánico, Loma Pytã y Trinidad, luego se extendió a prácticamente todos los barrios de Asunción, no hay uno que no tenga chikungunya”, remarcó Sequera en la conferencia de ayer.

Deshidratación

En cuanto a las hospitalizaciones, el funcionario de Salud paraguayo sostuvo que 71 pacientes se encuentran internados: 59 están en sala común y doce permanecen en terapia intensiva.

Sobre los cinco decesos dijo que son tres mujeres y dos hombres.

“De los cinco fallecidos, cuatro eran mayores de 60 años y tenía 34 años y también tenía diagnóstico de diabetes mellitus. Sobre el punto, quiero destacar que las personas están llegando muy deshidratadas al servicio, especialmente los mayores de 70 años, se hace todo lo que se puede, pero es importante acompañarlos, instarlos a que tomen agua y no se deshidraten. Además de consultar a tiempo, eso es fundamental”, remarcó.

En una nota reciente publicada por este medio, la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Paraguay, Viviana De Egea, comentó que: “Los síntomas son parecidos a los del dengue y eso hace que podamos tener una virosis que no dé la cara hasta bien avanzada la enfermedad. Los servicios de salud deberían estar atentos a la circulación de los virus. Un médico o cualquier personal de salud que está atendiendo pacientes y que todavía no es clara la sintomatología tiene que tener presente que todos los virus están circulando al mismo tiempo”.

Sin embargo, puntualizó: “Clásicamente lo que se describe para el chikungunya es un intenso dolor articular, más que el dolor abdominal o retroocular del dengue. Los pacientes con chikungunya presentan un dolor articular simétrico, esto quiere decir que si afecta a un tobillo, los dos tobillos son muy dolorosos, en algunos casos tienen hinchazón y también rash cutáneo, que en el dengue aparece sólo cuando baja la fiebre”.

“Sin embargo -siguió-, en el chikungunya tenemos fiebre alta desde el comienzo, enseguida aparecen las manchitas en la piel y eso podría orientar al médico en sospechar esta enfermedad. Pero los pacientes no se presentan siempre como los casos del libro y entonces tenemos que estar atentos a cualquiera de las posibilidades”.

Al no tener tratamiento específico, se abordan los síntomas como la fiebre y el dolor articular con diversos medicamentos que deben ser recetados.

“Cualquier cuadro febril deshidrata mucho a las personas, por eso hay que estar atentos a los adultos mayores y los niños. En el caso de chikungunya, se describe el dolor intenso de las articulaciones, entonces hay que manejar ese dolor con analgésicos recetados por un profesional de salud. Pero, insisto, hay que estar atentos a las personas mayores y los niños porque en ellos se pueden presentar complicaciones”, sostuvo De Egea.

La profesional de la salud además aclaró que la enfermedad suele tener un espectro de gravedad menor que el dengue, pero hay pacientes que pueden ser considerados de alto riesgo por sus patologías de base, al igual que las embarazadas.

También destacó que a diferencia del dengue, la fiebre chikungunya no tiene distintos serotipos y genera inmunidad de por vida.

“Las personas que pasan el cuadro agudo se mejoran y ya no vuelven a presentar dolores articulares. Pero sí está descrito en la bibliografía que un grupo de pacientes puede desarrollar dolores crónicos de articulaciones, pero no está definido quiénes son”, indicó y precisó que el momento más intenso de la enfermedad puede “asustar, porque la persona queda postrada del dolor y no puede prácticamente levantarse”.

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El más común es la aparición repentina de fiebre mayor a 38°, acompañada de dolor articular.

Al momento no existe vacuna ni tratamiento específico, sólo se abordan los síntomas para aliviarlos hasta que termine el proceso viral. Mayormente el cuadro es ambulatorio.

Al igual que en el dengue, la mejor forma de prevenir el chikungunya es disminuir los criaderos de mosquitos. Para ello se deben eliminar los recipientes que pueden acumular agua.



En cifras

5.625

En las últimas tres semanas el índice de contagios aumentó y sólo en ese período de tiempo se detectaron 5.625 personas con chikungunya.