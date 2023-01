Recuperó su trombón y tocará con La Mosca

sábado 28 de enero de 2023 | 5:30hs.

El trompetista Gerardo López recuperó su trombón, que había desaparecido el lunes cuando lo dejó en su estuche un ratito en la vereda mientras hacía entrar otras cosas a su casa en el barrio Villa Cabello.

Además, mañana domingo tocará en Chaco con La Mosca, ya que el mismo Guillermo Novellis lo invitó a sumarse al escenario con su trompeta.

“Estoy muy feliz, es un cierre de semana hermoso, quiero agradecer a todos los que se solidarizaron conmigo, por la empatía y la onda, por difundir la información para encontrar el trombón”, dijo en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7. Y siguió: “La gente que compartió en redes, los medios que me llamaron. Una señora que leyó la noticia en San Vicente me mandó un mensaje deseándome toda la suerte para que lo encuentre… Todo eso fue muy lindo y emocionante aunque por otra parte fueron días de mucha angustia y estrés, porque más allá de lo económico yo no estaba pudiendo estudiar y ensayar”.

Cabe resaltat que el músico fue parte de bandas esenciales del rock misionero como La Vieja Carnicera y Neto, actualmente integra la Orquesta Sinfónica del Parque del Conocimiento y la Banda de Música Municipal, también conforma otros proyectos como Diente de Leche y Dale que Brass, un ensamble de vientos metal y percusión y se desempeña además como músico sesionista.

“Impecable”

Acerca de cómo recuperó el trombón, describió que está impecable y con todos sus accesorios, tal como lo dejó. “Tarde, casi de madrugada ya se comunica conmigo una vecina que me dice que lo encontró en la basura y me lo quería devolver. Bueno, yo sólo lo quería recuperar así que al otro día fui a ver y era, y pagué la recompensa”, explicó.

López remarcó que es trompetista profesional y que desde hace un tiempo toca el trombón de manera autodidacta hasta que comenzó a tomar clases particulares con un profesor de Buenos Aires de manera virtual.

“Hay que ensayar todos los días, aunque la trompeta y el trombón sean de la misma familia son diferentes, y la clave está en estudiar y ensayar. Yo soy trompetista porque un día un amigo me regaló una trompeta, ahí tuve contacto con el instrumento y quizás si no pasaba eso, hoy yo no sería trompetista”, confió.

“Muchaaachos”

“Cuando La Mosca vino a Posadas en pleno Mundial, por un amigo en común me invitan a comer un asado con la banda, había muchos músicos y ese mismo día Novellis me invita a tocar en la Plaza San Martín donde fue el recital, pero yo no pude ir porque tenía que tocar en el Parque del Conocimiento”, contó el músico.

Pasaron las semanas y la banda se comunicó con López para invitarle a tocar en Chaco. “Me dicen ‘venite con tu trompeta’, me pasaron una lista de temas y voy a estar en una parte del concierto, la verdad algo muy lindo”, concluyó sobre la experiencia de unirse al grupo de ska que tomó nuevo impulso a partir de la reversión de su clásico “Muchachos” como himno de la selección argentina campeona.