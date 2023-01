El turismo derrama hacia una recuperada gastronomía

sábado 28 de enero de 2023 | 6:04hs.

Se termina el primer mes del año 2023 y el sector gastronómico en Posadas muestra claros signos de recuperación tras el duro proceso de la pandemia. La variada oferta en la capital provincial y el arribo de exigentes consumidores extranjeros ubican a restaurantes y hoteles al tope de la demanda.

Si bien en el balance el nivel de ventas es similar a los números de enero de 2022, ese “empate técnico”, como lo define Fernando Vely, se debe al gran movimiento turístico en la región “por el tipo de cambio que nos favorece”.

Según el protesorero de la Cámara de Comercio de Posadas, “es notorio el arribo de turistas brasileros que recorren la ciudad, consumen nuestra gastronomía y se alojan en los hoteles”. Y especificó que “el caso de los visitantes paraguayos es para adquirir mayoritariamente artículos de primera necesidad como alimentos y cargar combustible”.

Mientras a nivel nacional el nivel de ventas experimenta una leve caída, “en Misiones, a pesar del poder adquisitivo disminuido por la inflación, nos mantenemos gracias a los programas Ahora Misiones y los planes de las tarjetas de crédito”.

El buen momento del sector gastronómico genera un derrame hacia los demás sectores de la economía local. Atraídos por el abanico de opciones, visitantes de países limítrofes y nacionales, suman días de pernoctes en Posadas y comercios de otros rubros ven favorecidas sus ventas.

La tendencia en febrero

En diálogo con El Territorio, Vely adelantó que para el mes de febrero “la tendencia puede ser la misma que enero, siempre y cuando no haya un aumento excesivo de los precios”.

Para la segunda quincena, el rubro que experimentará buenas ventas será “el colegial, por las compras para el inicio de clases, aunque seguiremos recibiendo turistas extranjeros”.

Propietarios de diferentes locales gastronómicos consultados por este matutino, coinciden en el buen momento que atraviesa el rubro a partir del arribo de un gran número de turistas a la ciudad capital.

Sostienen que desde diciembre del año anterior la concurrencia de visitantes en los bares y restaurantes es altamente positiva. Incluso, algunos comercios brindan descuentos y promociones en las cartas para atraer aún más al público en esta temporada de verano.

Daiana Bárbaro, dueña de Casso Bar, aseguró que el movimiento de la segunda quincena de enero fue similar a las dos primeras semanas del mes. Manifestó que las promociones atraen a las personas y que la concurrencia al predio se debe a ello y al espacio con el que cuentan.

“Buscamos diversas opciones con promociones y descuentos para que el público en general se acerque y conozca el bar. Aprovechando que también hay muchos turistas en la ciudad”, dijo.

No obstante, hizo referencia a que no sólo hay turistas extranjeros, sino también de Misiones, “ya que algunas personas veranean por acá porque no viajaron y van conociendo diversos lugares dentro de la ciudad”.

Además, relató que en números es positiva la cantidad de reservas que existen para realizar eventos como cumpleaños o reuniones grupales de más de 20 personas.

En otro contexto, Julián Martin, el encargado de otro restaurante en Posadas, manifestó que el movimiento turístico en esta temporada ayuda al sector gastronómico de tal manera que, pese a que su local no queda en cercanías del centro ni de la Costanera, las personas frecuentan igual.

“Muchas veces los bares del casco céntrico o de la Costanera están repletos. Por eso, tenemos familias que nos visitan o parejas que ya nos conocen e invitan a sus familiares que están de paso en la provincia”, contó.

En este sentido, el gastronómico mencionó que observa desde inicios de diciembre del año pasado turistas de otras localidades de Misiones y también del NEA, inclusive de Buenos Aires. Afirmó que desde el último mes del 2022 hasta lo que va de este nuevo año la circulación de personas en su restaurante ha sido buena. “Durante la semana es regular, tranquilo, pero hay movimiento. Desde viernes hasta domingo nos quedamos hasta las dos o tres de la mañana, porque, así como se van las familias llegan otras”, completó.