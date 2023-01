“La declaración de Van Gaal fue muy buena, Messi enojado es imposible”

viernes 27 de enero de 2023 | 6:01hs.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, dio una larga nota en la que tocó varios temas y, por supuesto, la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar fue uno de ellos.

De recordado paso por la Albiceleste, Román disputó el Mundial 2006 y fue compañero de Lionel Messi, con quien mantiene una buena relación: “Fue hermoso verlos a todos los argentinos festejar. Al que le gusta el fútbol, es algo hermoso que Messi levante la copa. Muy pocas veces pasó que todo el mundo estaba de acuerdo en que merecía ganarla. Siento mucha felicidad de que lo haya conseguido”.

Además, reveló que tuvo charlas con el 10: “Le escribí solamente cuando perdimos el primer partido (ante Arabia Saudita) y cuando terminó ganando la final (contra Francia). No solamente porque ahora haya ganado, sino porque años para atrás me decían que Argentina era favorita y respondí siempre lo mismo, ‘mientras Messi juega, Argentina siempre es favorita’. Al final lo cumplió. Él juega como los viejos de antes, le gusta competir, jugar a la pelota”.

El ex futbolista hizo hincapié en el duelo entre la Selección y Países Bajos, por los cuartos del Mundial, cuando la Pulga festejó su gol con el Topo Gigio al banco de suplentes de Louis van Gaal. Riquelme sostuvo que el técnico neerlandés cometió el grave error de criticar a Messi en la previa: “Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol, vos al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible besarlo y abrazarlo. La declaración de Van Gaal para la Argentina fue muy buena, Messi enojado es imposible. Cuando Messi se enoja es lo peor que te puede pasar (como rival)”.