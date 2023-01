Sólo falta el permiso de nación para habilitar la nueva balsa a Paraguay

viernes 27 de enero de 2023 | 6:06hs.

Puerto Libertad podría convertirse en otro ingreso formal de vehículos y pasajeros a la provincia de Misiones desde Paraguay si las autoridades de la Argentina, aceleran el proceso de habilitación para que opere un servicio de balsa.

La anhelada comunicación comercial entre misioneros y sus vecinos del municipio ubicado al sudeste del departamento de Alto Paraná quedó a una firma de concretarse, después de la resolución emitida por la Dirección Nacional de Marina Mercante de Paraguay autorizando la operación. Incluso en la documentación, de la que se corrió traslado a las autoridades argentinas, consta que la empresa brasileña Macuco Ecoaventura y Navegación será la operadora del servicio.

El intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, confirmó a El Territorio que “desde Paraguay está todo autorizado y resta que Argentina haga lo propio”.

Analizó que, de concretarse, el servicio de balsa “favorecería a nuestro pueblo, que necesita crecer. Actualmente estamos rodeados de pinos y el turismo genera un impulso, pero comercialmente la llegada de compradores paraguayos nos permitirá otro tipo de desarrollo”.

No es la primera vez que desde Puerto Libertad gestionan un servicio fluvial entre Argentina y Paraguay. Durante la administración del ex intendente Luis Ferreira (padre del actual alcalde) se intentó sin éxito, chocando con la burocracia de gobiernos nacionales que no avanzaron en los permisos. Esta vez el trámite fue diferente, dado que Paraguay dio el primer paso y según un convenio de reciprocidad que data de 1972, cuando uno de los países autoriza el cruce transversal fronterizo de pasajeros y cargas vía fluvial, automáticamente el otro debe hacer lo propio.

El cruce

La distancia entre los puertos de Irala y Libertad es de unos 500 metros y actualmente no cuentan con la infraestructura para albergar vehículos de gran porte.

La prestataria habilitada para el servicio está en plena construcción de la embarcación en un astillero ubicado en Ciudad del Este.

Si bien la autorización de la marina mercante incluye el cruce de pasajeros, vehículos y cargas, en una primera etapa ingresarían pasajeros y transportes medianos.

El principal interés de las autoridades paraguayas es utilizar el paso Irala-Puerto Libertad, para sacar producción sojera rumbo a Brasil.

Si consiguen que camiones ingresen a la Argentina por el municipio misionero, evitarán trasladarse hasta Ciudad del Este y Foz de Iguazú, paso previo a diferentes destinos en los estados brasileros de Río Grande do Sul y Santa Catarina.

También servirá para que pobladores de Domingo Martínez de Irala y municipios cercanos se abastezcan de combustible en Puerto Libertad, dinámica que se replica en otros pasos fronterizos de la provincia con marcada presencia de vehículos con patente paraguaya.



Plazos para la embarcación

La disposición de la Dirección General de Marina Mercante de Paraguay no sólo autoriza a la empresa brasilera Macuco Ecoaventura y Navegación a prestar el servicio fluvial transversal fronterizo entre Puerto Libertad y Domingo Martínez de Irala, sino que la emplaza a la presentación y registración de la embarcación.

De acuerdo a la documentación a la que accedió El Territorio con fecha del 18 de enero de este año, la operadora del servicio tiene 60 días para tener en condiciones la balsa que utilizará en el cruce internacional, “sopena de que esta autorización quede sin efecto”, aclara la disposición 03/2023 de la Marina.

El escrito también habilita a la Cancillería de Paraguay a comunicar “a las autoridades pertinentes de la Argentina para su reciprocidad conforme el convenio de cruce transversal fronterizo”.

En otra nota rubricada por el director general de la Marina Mercante, Patricio Ortega con fecha del 20 de enero, solicitan a la Dirección de Cuenca del Plata y Navegación Fluvial “los buenos oficios para disponer la comunicación a las autoridades argentinas competentes de la disposición relacionado al Convenio Transversal Fronterizo de pasajeros y cargas con la Argentina, vía fluvial”.

Desde el Paraguay impulsan además, una reunión con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina para la revisión y actualización del convenio que data de 1972, en el que se exige la reciprocidad en los acuerdos para navegación fluvial fronteriza.

La mencionada repartición del Estado argentino depende del Ministerio de Transporte de la Nación. De esta manera se aguarda que se concreten avances en esta iniciativa que permitirá facilitará el traslado de personas en esta parte de la provincia.