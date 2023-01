El crimen de Báez Sosa: “Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado”, afirmó Tomei, abogado de los rugbiers

jueves 26 de enero de 2023 | 13:18hs.

Comenzó el alegato de Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers. “Tengo que hablar después de la señora y me siento en plano de inferioridad, sobre todo porque tengo ejercer la defensa que por supuesto que no va a ser igual que la de los acusadores”, dice el defensor que basa los primeros minutos de su argumento en esa idea.

“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad y por la opinión pública. Contra eso es muy difícil porque es una forma de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública”, afirmó Tomei.

El letrado lleva adelante su exposición en la última jornada de alegados del proceso que tiene lugar en los tribunales de Dolores. Antes, habló la mamá de Fernando: “Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo que imploraba piedad”, dijo

En tanto, el abogado de los acusados manifestó: “Voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia”, dice.

“El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumenta.

Y sigue: “De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa y tres a los amigos de Fernando Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Fernando Báez Sosa. No estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien: es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer”.

“Hasta el presidente levantó un cartelito contra mis defendidos”

Tomei continúo haciendo referencia a la reacción pública por el crimen de Fernando. “Hay cosas que no se hacen. En la declaración de los imputados escuchaba: “Perpetua”, “Asesinos”. La doctora Emilia Pertossi recibió amenazas. Padres acaban de perder el trabajo y esto es extremadamente grave”, dijo el abogado.

En esa línea hizo referencia al apoyo que recibieron los padres de Fernando Báez Sosa de Alberto Fernández, un año atrás. “Nos sorprendió el cartelito del Presidente de la Nación, pero sé que el Tribunal no se va a dejar amedrentar por nada”.

Luego, pide reproducir un video de Fernando Burlando insultando a los imputados ante la prensa. “Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores. Lo que logra es que ellos estén encerrados 21 horas por día en celdas diminutas”, asegura.