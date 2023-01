Sigue la búsqueda de Rodrigo Salguero: hoy llegará su hermano a Ecuador y se reunirá con los investigadores

jueves 26 de enero de 2023 | 15:30hs.

A medida que pasan las horas son más los interrogantes que las certezas en torno a la misteriosa desaparición de Rodrigo Salguero, el argentino de 26 años que estaba viajando de mochilero por Sudamérica pero que la semana pasada dejó el hostel donde se hospedaba en la ciudad de Olmedo, Ecuador, y no dejó rastro alguno. Mientras se desarrolla la investigación correspondiente, para hoy se espera la llegada a tierras ecuatorianas de Leandro, hermano del joven desaparecido, quien se reunirá con los investigadores para recibir las novedades que pudiera haber hasta el momento.

Fuentes diplomáticas consultadas por Infobae confirmaron que cerca del mediodía -hora de Ecuador- está previsto el arribo de Leandro Salguero a la ciudad de Guayaquil. A su llegada, el hermano de Rodrigo se encontrará con las autoridades a cargo de la búsqueda para ponerse al tanto de todos los detalles. Luego, la Embajada argentina en Ecuador emitirá un comunicado de prensa en el que informará las novedades del caso. “Estamos viendo diversas situaciones”, le explicaron a este medio.

Ayer, en diálogo con el canal de noticias DNews, Leandro contó que la última comunicación con Rodrigo fue a través de Facebook e Instagram. “Me dijo ‘gordito’, me puso ‘GGG’, y de ahí ninguna otra comunicación”, aseguró.

Leandro también ratificó la versión sobre el robo que sufrió su hermano tras su llegada a la ciudad de Olmedo, lo cual podría haber sido determinante para que entrara en shock y decidiera retirarse del hospedaje sin previo aviso. “Nos comentó la gente que lo estaba hospedando que él salió con mochila y vuelve sin ella, solamente con las zapatillas en la mano y diciendo que le habían robado todo. Mochila, teléfono, todo. Lo dejaron con lo que tenía puesto”, lamentó el joven mendocino.

De acuerdo a las especulaciones del círculo más cercano de Rodrigo, Leandro estimó que “estaba muy asustado por lo que vivió y ha entrado en pánico”. Y en la misma línea, agregó: “Creo que no estaba en sus cabales por causa de este medio y decidió irse sin pensar que le podía ir peor”.

En otro tramo de la entrevista, Leandro contó que la pista con más fuerza sobre el paradero de Rodrigo llevó a los investigadores hasta la ciudad de Guayaquil. “Probablemente lo hayan visto en Guayaquil. No hay nada certero pero hay un 80% de posibilidades de que sea cierto. Un hombre que lo auxilió, lo subió a un bus y lo mandó directamente a la terminal. Rodri no tenía efectivo, no tenía nada. Esta gente le prestó plata y le pidió por favor al colectivero que lo llevara a la terminal de Guayaquil”, detalló al citado medio ecuatoriano.

“Era su primer viaje de mochilero. Siempre fue un entusiasta en todo sentido. Acá estudiaba ingeniería, es profesor de inglés. Le gustaba trabajar en bares, de mecánica, electricista, de todo… Es sumamente inteligente y puede con lo que sea, pero esto se le está yendo de las manos”, concluyó Leandro antes de subir al avión y emprender viaje rumbo a Ecuador.

Según las fuentes consulares consultadas por este medio, la familia de Salguero se comunicó el último lunes a la noche con las autoridades diplomáticas nacionales en territorio ecuatoriano, y por eso fue que recién este martes el consulado argentino le solicitó a la Fiscalía que iniciara la búsqueda, la cual quedó a cargo del ministerio público fiscal y la Policía Nacional de Ecuador.

“El día domingo, 22 de enero del 2023 se recibió llamado telefónico del Sr. Leandro Alfredo SALGUERO para alertar sobre su hermano Rodrigo Salguero de quien se desconoce el paradero. Informó que el último contacto fue el día 19 de enero 2023″, dice el comunicado difundido ayer desde la Embajada argentina en Ecuador.

Rodrigo, nacido en el departamento de Rivadavia, Mendoza, mide 1,75 metros y tiene cabello oscuro. Aquella persona que quiera colaborar con información sobre su paradero, puede comunicarse vía telefónica al +5492634254939.