Temporal en Virasoro provocó caída de árboles y postes

jueves 26 de enero de 2023 | 6:04hs.

Una fuerte tormenta azotó ayer la ciudad correntina de Gobernador Virasoro: tumbó árboles, postes y cables, tanto de electricidad como de teléfono.

Tras una jornada de intenso calor, la tormenta se registró a las 13.15 en Virasoro, y a las 14 aproximadamente en Las Marías. Además de precipitaciones, hubo caída de granizo, y vientos con forma de remolino.

Árboles de gran porte, postes del tendido eléctrico, ramas en gran parte de la ruta nacional 14 que atraviesa a la ciudad, y el 80% de la localidad sin energía eléctrica fue el saldo de la tormenta, que incluso dejó interrumpido en paso en varias arterias por la caída de postes.

Desde el municipio correntino señalaron que no hubo evacuados por el fenómeno natural que se vivió pasadas las 13 ni tuvieron que asistir a vecinos por los daños ocasionados.

Las inclemencias climáticas complicaron también la comunicación en la zona. Ayer por la tarde los vecinos padecían la falta de luz o bien de señal telefónica.

Una vez que cesaron las lluvias, agentes de Defensa Civil y operarios municipales se dispusieron a encarar tareas de limpieza en la localidad, quintando ramas y árboles.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) señaló que el temporal en la zona provocó la caída de ramas y árboles afectando postes y cables del tendido eléctrico.

En la zona se registraron focos de incendios, el más grande en Villa Olivari, a pocos kilómetros de Virasoro (ver Incendios ya afectaron...), de modo que la caída de agua era muy esperada por los lugareños.

Tránsito lento

El tránsito se hizo lento porque la visibilidad bajó considerablemente. Los vientos causaron la voladora de cartelería en algunos puntos de la ciudad. Como consecuencia de ello, el tránsito estuvo interrumpido sobre dos cuadras de la avenida San Martín.

En Las Marías estaban limpiando el acceso de ramas para poder permitir el ingreso de la gente. Los postes de luz estaban tirados por todas partes. Asimismo, se cayó la señal de la empresa de telefonía Claro.

Ayer por la noche y al cierre de esta edición, todavía había sectores sin servicio.



Tiempo y escenario en Misiones

Si no llueve el índice extremo de incendio permanecerá por varios días más, según afirmó Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial. "Focos menores de pequeña escala, en zonas urbanas y semiurbanas, por las altas temperaturas. No llevan más de 24 horas, en Misiones siempre estan siendo contenidos en horas, nuestra situación es diferente, no hemos tenidos situaciones de emergencia", sostuvo en diálogo con El Territorio. Según detalla Alerta Temprana en su último informe, no se esperan lluvias para los próximos días.

En cuanto a las temperaturas, la máxima para la provincia sería en la localidad de Montecarlo con 38° y una sensación térmica de 39°. Mañana, el cielo estará despejado y cálido, la térmica llegará a los 40º en la zona Sur de la provincia.

Incendios ya afectaron 300 hectáreas y hay doce focos